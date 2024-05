"Feuer frei": Demonstranten wollen Rammstein stören

Dresden - Kommende Woche steigen in Dresden vier Konzerte der umstrittenen Band Rammstein in der Rinne. Für den ersten Veranstaltungstag wurde eine Demonstration angemeldet, für die schon jetzt groß geworben wird.

Rund 100 Demonstranten wollen am Mittwoch "Rammstein stören". Sie protestieren von der Neustadt aus bis zum Konzertort. © Norbert Neumann

"Rammstein stören" steht auf einem Banner, das seit Kurzem in der Neustadt über der Alaunstraße weht. Es kündigt einen Protest an, der am ersten Konzerttag, dem kommenden Mittwoch, 15. Mai, steigen soll.

Bei der Stadt ging eine entsprechende Versammlungsanzeige ein, wie es im Verwaltungsjargon heißt. Unter dem Motto "Till Verschwindemann - Keine Bühne für Täter" soll demnach vom Jorge-Gomondai-Platz bis zur Pieschener Allee demonstriert werden.

Die Route wurde aber von der Stadt noch nicht bestätigt. Auch eine konkrete Zeit für die Demonstration, an der wohl rund 100 Leute teilnehmen sollen, muss noch vom Amt abgesegnet werden.

Indes begann in den vergangenen Tagen bereits der Aufbau der Mega-Bühne auf der Open-Air-Fläche an der Messe.