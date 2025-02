Erster Blick ins neue Schmuck-Paradies: Wempe vergrößert sein Luxusrevier am Neumarkt

Dresden - Luxus-Juwelier Wempe (Jahresumsatz 650 Millionen Euro) baut bei laufendem Betrieb seine ehemals kleine Boutique (65 Quadratmeter) am Dresdner Neumarkt in einen Luxustempel um. Bis Mitte November entsteht über zwei Etagen (380 Quadratmeter) eine Filiale mit Weltklasse-Niveau. TAG24 durfte einen ersten Blick in das Schmuck-Paradies werfen.