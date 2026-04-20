Kristallpalast verkauft seine Kinosessel für fünf Euro: Das steckt dahinter

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Im Kristallpalast in Dresden gibt es am Freitag Kinosessel zu kaufen – für nur fünf Euro pro Stück.

Von Erik Töpfer

Dresden - Cineasten hergehört: Für nur fünf Euro pro Stück gibt es am Freitag die Chance, Kinosessel zu kaufen.

Der Kristallpalast bekommt einen IMAX-Saal.
Der Kristallpalast bekommt einen IMAX-Saal.  © Norbert Neumann

Im Kristallpalast an der St. Petersburger Straße werden zwischen 14 und 17 Uhr die roten Leinwandwächter verhökert. Reservierungen sind nicht möglich, frühes Kommen sichert die besten Plätze.

Der Grund ist ein noch besserer: Betreiber Cineplex rüstet den Saal 7 auf das hochmoderne IMAX-System um. Das beruht auf dem breitesten Filmformat aller Zeiten (70 Millimeter Filmband), was auch das Bildformat vergrößert.

Dafür muss die Leinwand wachsen, gleichzeitig sollen neue Kinosessel, ein 4K-Laserprojektor und ein frisches Soundsystem verbaut werden.

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Diese roten Sessel suchen neue Besitzer.
Diese roten Sessel suchen neue Besitzer.  © Steffen Füssel
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Pünktlich zum Start von Christopher Nolans "Odyssee" will Cineplex Mitte Juli mit dem Umbau fertig sein.

Damit wird der Dresdner Kristallpalast nach Ablegern in Berlin und Leipzig zum dritten IMAX-Standort in Ostdeutschland.

Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann, Steffen Füssel

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