Verbots-Irrsinn an Kiesgrube Leuben: Wasserski-Anlage soll 70 Meter umziehen

Dresden - Bestes Wetter zum Saisonstart, doch um Dresdens einzige Wasserskianlage am Kiessee Leuben inklusive Strandbistro ist ein Absperrzaun gezogen: Das Rathaus erlaubt den Betrieb seit Oktober nicht mehr.

Investor und Pächter Martin Riedel (51) errichtete am Uferbereich einfache Container-Gebäude für Umkleiden, Material-Lager, Bistro und Maschinenraum für Technik, Lift und Rampen auf dem Wasser.

Schon 2002 hatte sich der Stadtrat für die Schaffung einer Wasserskianlage an der Kiesgrube ausgesprochen. Die Verwaltung schuf den rechtlichen Rahmen in dem Landschaftsschutzgebiet (LSG).

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (58, Grüne). © Petra Hornig

Dennoch akzeptierte er, reichte Pläne ein, besserte Forderungen nach. Er wollte den Umzug (Kosten über 25.000 Euro) im Winter stemmen, doch noch immer ist sein Bauantrag nicht genehmigt, der Saison-Start zu Ostern damit geplatzt.

"Es wäre schön, wenn wir wenigstens diese Saison nochmal am gewohnten Standort öffnen dürfen und danach umziehen können", sagt Riedel.

Unterstützung erhält er von Matteo Böhme (41), der in Leuben für "Team Zastrow" in den neuen Stadtrat ziehen will, selbst gerne Wassersport betreibt.

"Der Umzug ist grauenvoll. Es muss doch eine praktikable Lösung geben. Ich bitte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen mit Nachdruck, das bestehende Areal aus dem Landschaftsschutzgebiet auszugliedern und den Betrieb schnell wieder zu erlauben", sagt er.

Auch Bürger-Petition (2460 Unterschreiber), SPD und CDU kritisieren die Schließung. "Es ist doch völlig verrückt. Im städtischen Bereich des Landschaftsschutzgebietes wird seit Jahren gebadet, gegrillt und viel Müll hinterlassen", sagt Stadtrat Steffen Kaden (CDU, 53).

Die Stadt Dresden tue nichts, ganz anders als der engagierte Betreiber. Die Verwaltung teilte mit, die Unterlagen für den Bauantrag auf dem alternativen Grundstück seien in Erarbeitung.