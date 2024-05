Profikoch überrascht Schlemmergäste in Dresdner Blumenladen

Sie sind wieder da: Sebastian Probst (36) und Thomas Marquardt (53) stehen erneut gemeinsam in der "1. Etage by Blumen Mende" hinterm Herd. © Eric Münch

Erfolg und Nachfrage waren so groß, dass sie nun im Floristikgeschäft auf der Hüblerstraße (Blasewitz) einen Nachschlag servieren.



"Im vorigen September haben wir unser Floristik- und Dekolager flottgemacht, aufgeräumt und eine Küche eingebaut. Das war mein Traum", gesteht Thomas, dessen Lebensgefährtin Carola Heyne 2012 das traditionsreiche, fast 80 Jahre alte Blumengeschäft übernahm.

Der große Küchenblock und der XXL-Gästetisch werden umrahmt von Regalen mit Eingemachtem, Weihnachtsdeko, Trockenblumen und Vasen.

An fünf Wochenenden darf in zweiter Staffel inmitten dieses Wunderland-Ambientes geschlemmt werden: am 12./13. Juli, am 27./28. September, am 11./12. Oktober, am 8./9. November und am 6./7. Dezember.