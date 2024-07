KFC will neue Filialen in Dresden eröffnen: Das ist geplant!

Dresden - Fast-Food-Fans, spitzt die Lauscher: Kentucky Fried Chicken (KFC) will sich in Dresden breiter aufstellen! Geplant sind gleich zwei neue Filialen.

Am Altmarkt 5 ist derzeit die einzige KFC-Filiale Dresdens. Das soll sich nun ändern. © Max Patzig

Die Fast-Food-Kette will mehr Dresdnerinnen und Dresdner auf den Geschmack knuspriger Hähnchenteile bringen und eröffnet daher zwei neue Läden. Auf der Webseite des Unternehmens heißt es dazu, ein Geschäft solle auf der Prager Straße 4a und eines im erweiterten Kaufpark Dresden (früher Kaufpark Nickern) auf der Dohnaer Straße 246 entstehen.

Ersterer Standort dürfte eingefleischten Fast-Food-Fans bekannt sein, denn dort war bis ihrem Auszug im vergangenen Jahr eine McDonald's-Filiale eingemietet. Nun übernimmt die Konkurrenz die Ladenfläche.

Wann es so weit ist, lässt das Unternehmen allerdings offen. Auf der Webseite steht bei beiden Geschäften nur "Coming soon" - also "Öffnet bald".



Die Filiale im Kaufpark wird eröffnet, wenn dieser fertiggestellt sein wird. Das soll voraussichtlich im Herbst dieses Jahres der Fall sein. Für beide Restaurants sucht das Unternehmen noch Filialleiterinnen oder -leiter und Stellvertretende.