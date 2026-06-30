Veganes Café macht dicht: Inhaberin bittet um Spenden

Dresden - Letzte Chance für das vegane und glutenfreie Café "House of Orange" im Dresdner Wallgäßchen ? Die insolvente Inhaberin Kathleen Mittler (41) bittet um Spenden. Ihr Plan: In 48 Stunden sollen 500.000 Menschen je 1 Euro spenden.

Lecker, aber nicht kostendeckend: Nur ein Jahr hielt Kathleen Mittler (41) mit ihrem Kunst-Café "House of Orange" durch. © Neustadt Geflüster

In diesem Fall - mit einer halben Million Euro (!) - wären die Schulden (rund 300.000 Euro) aus Aus- und Umbau, Mietrückständen und offenen Sozialversicherungsbeitragen getilgt und der weitere Betrieb des Cafés dank Startkapital von 200.000 Euro an einem neuen Standort möglich.

"Schaffen wir es nicht, dann wird das eingenommene Geld an eine gemeinnützige Organisation gespendet", so Einzelunternehmerin Mittler, Ex-Lebensgefährtin des Sohnes von VOX-Star Uwe Herrmann ("Zwischen Tüll & Tränen").

Ihr Spendenaufruf löst in den sozialen Medien geteiltes Echo aus - von Zustimmung bis hin zu harscher Kritik, dass bei Verlusten immer die "Community" einspringen solle, der Gewinn aber nicht geteilt werde.

Auf Instagram wehrte sich Mittler gegen die Vorwürfe, versuchte transparent darzulegen, wie die Kosten zusammenkommen würden. Einige Fragen bleiben dennoch offen.