Blitzeis in der historischen Altstadt: Dresdner landen auf dem Hosenboden

Dresden - Am späten Samstagabend verwandelte sich die historische Dresdner Altstadt in eine Blitzeisbahn.

Rutschpartie vor der Semperoper. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Fußgänger hatten ihre liebe Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Auf Straßen und Plätzen herrschte binnen kurzer Zeit Mega-Glätte!

Fotos zeigen, wie Passanten vor der Semperoper über das Pflaster schlingern. Am besten ging es wohl beim Nebenmann oder der Nebenfrau unter dem Arm eingehakt oder Hand in Hand vorwärts.

Einige trauten sich derweil gar nicht mehr vom Fleck - sie hielten sich laut TAG24-Informationen an Straßenlaternen fest.

Für andere endete der Abend derweil auf dem Hosenboden. Autsch!