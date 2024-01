Mehrere Sichtungen: Erstes Wolfsrudel in Dresden hat Nachwuchs!

Anfang August entdeckten Waldarbeiter drei kleine Wölfe in der Heide. Einer davon starb an einer für die Tiere hoch ansteckenden Virusinfektion.

"Diese sechs Sichtungen stehen im Zusammenhang mit dem in der Dresdner Heide vorgefundenen Wolfswelpen", so Karin Bernhardt (60), Sprecherin des Landesumweltamtes.

Die Dresdner Wölfe sind äußerst scheu. Wanderer bekommen sie so gut wie nie zu Gesicht. Aber den Wildtierkameras entgehen sie nicht. © Wildkamera Lupus Institut

Der Grund für den Anstieg der Sichtungen und Aufnahmen von Fotofallen ist einfach: Das Wolfsmonitoring wurde wegen des Welpenfundes verstärkt.

"Da werden zum Beispiel mehr Wildtierkameras aufgestellt oder es gibt mehr örtliche Begehungen", so die Sprecherin Bernhardt. Es werde auch nach Spuren gesucht oder Hinweisen von Waldarbeitern nachgegangen.

Diese Überwachung ist wichtig. Denn die Wölfe greifen immer wieder Nutztiere an.

Im letzten Jahr gab es vier Übergriffe. Zuletzt am 9. Oktober in Schönfeld. Ein Schaf starb, eins wurde verletzt. Am 5. April töteten Wölfe in Borsberg sogar zwei Schafe.