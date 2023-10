Mensen in Dresden: Hier werden Studenten versorgt

Knapp 35.000 Studenten werden ab dem kommenden Wintersemester an der TU und der HTW eingeschrieben sein. Diese werden an zwölf Mensen in Dresden versorgt.

Von Paul Hoffmann, Max Patzig

Dresden - Knapp 35.000 Studenten werden ab dem kommenden Wintersemester an der TU Dresden und der HTW eingeschrieben sein. Hinzu kommen Hunderte Wissenschaftler und ihre Mitarbeiter. Die gilt es tagtäglich satt zu bekommen. Damit das klappt, bewirtschaftet das Studentenwerk zwölf Mensen im gesamten Stadtgebiet. Wir stellen sie Euch näher vor.

Alte Mensa (Mommsenstraße 13)

Besonders auffällig in der Alten Mensa: Die historische Holzvertäfelung an der Wand. © Max Patzig Die Alte Mensa ist wohl die bekannteste und auch eine der beliebtesten Mensen auf dem Campus.

Nur wenige Fußminuten vom Hörsaalzentrum (HSZ) entfernt bietet das 1925 eröffnete und zuletzt 2007 sanierte Gebäude wirklich alles an Essen, was das Studentenherz begehrt. Circa 3000 Essen gehen hier täglich über den Tisch. Besonderes Highlight ist wohl die eigene Sushi-Theke. Kleines Manko: Den eigenen Bierzapfhahn früherer Tage gibt es nicht mehr. Warum eigentlich nicht? Direkt an die Alte Mensa angeschlossen ist übrigens die Cafeteria Zebradiele. Die eignet sich perfekt dafür, im entspannten Umfeld mit Freunden oder Kommilitonen über die nächste Uni-Arbeit zu sprechen.

Zeltschlösschen (Nürnberger Straße 55)

Der Name ist hier Programm: Das Zeltschlösschen ist eine Mensa in einem gigantischen Zelt. © Max Patzig

Hier können mehrere Hundert hungrige Studenten versorgt werden. © Max Patzig

Eigentlich nur als kurzzeitiger Ersatz für die aktuell geschlossene Neue Mensa gedacht, ist das Zeltschlösschen seit nunmehr neun Jahren ein fester Anlaufpunkt. Vor allem Verkehrsstudenten bekommen hier schnell was zu essen. Besonderheit an der Mensa waren die Aktionswochen wie zum Beispiel das hauseigene Oktoberfest.

Mensa U-Boot (Hettnerstraße 3)

Eine der kleinsten Mensen ist das "U-Boot" im Potthoff-Bau. © Max Patzig

Ursprünglich als BioMensa eröffnet, gibt es im U-Boot heute vor allem täglich frische Wok-Gerichte. Im Potthoff-Bau beheimatet, ist sie aus dem HSZ, aber auch diversen anderen umliegenden Uni-Gebäuden hervorragend zu erreichen. Achtung: Mit nur 60 Sitzplätzen ist sie sehr klein.

Mensa Matrix (Reichenbachstraße 1)

Bunte Kacheln und große QR-Codes zieren die Mensa Matrix. © Max Patzig

Auf sein Essen muss man hier nicht lange warten. © Max Patzig

Seit 2022 hat die Mensa nahe der HTW diesen ungewöhnlichen Namen, dem sie einem eigens ins Leben gerufenen Wettbewerb verdankt. Erst vor wenigen Jahren saniert, gehen hier circa 1300 Essen am Tag über die Theke. Wermutstropfen: Erst vor wenigen Wochen musste der direkt darüber gelegene "Club Mensa" nach fast 60 Jahren seine Türen schließen. "Die zwei Corona-Jahre haben ein zu tiefes Loch gerissen", hieß es.

Mensologie (Blasewitzer Straße 84)

Reichlich Platz ... © Max Patzig

... und eine Sonnenterrasse bietet die Mensologie. © Max Patzig

Den "gewöhnlichen" Uni- und HTW-Studenten vielleicht gar nicht so ein Begriff, ist die Mensologie in Striesen der Hauptanlaufpunkt für alle hungrigen Medizinstudenten. Die Mensa befindet sich deshalb in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum.

Mensa Siedepunkt (Zellescher Weg 17)

Innen wie auch ... © Max Patzig

... außen gibt es zahlreiche Plätze zum Essen neben dem Pauken. © Max Patzig

Der Siedepunkt ist sicherlich nicht die schönste Mensa, gleichwohl aber eine der praktischsten. Direkt gegenüber der SLUB im DrePunct gelegen sind zwei der wichtigsten Bibliotheken in unmittelbarer Nähe. Wer also beim Lernen den schnellen Hunger bekommt oder auch so einfach nicht viel Zeit, findet hier immer was zu essen. Soll es nur ein Kaffee sein? Dann gibt es direkt im Haupthaus der SLUB mit der Bib-Lounge noch eine kleine Cafeteria.

Mensa WUeins (Wundstraße 1)

Mit US-Bistro-Flair lockt die WUeins Studenten zur Nahrungsaufnahme. © Max Patzig

Eine Mensa, die besonders praktisch für all diejenigen Studenten ist, die in der "WU" ihr Zuhause gefunden haben und nicht so weit bis zum nächsten Essen laufen wollen. 2016 zuletzt umgebaut bietet sie im Innenraum Platz für 70 Gäste. Hinzu kommt eine Sommerterrasse mit weiteren 48 Plätzen.

Mensa Johanna (Marschnerstraße 38)

Direkt auf dem Campus der BA Dresden liegt die Mensa Johanna. © Max Patzig

Bis zu 750 Essen werden hier am Tag ausgegeben. © Max Patzig

Mensa und Studentenwerk ist nicht gleich TU Dresden und deshalb gibt es in der Johannstadt auch eine Essensgelegenheit für alle Studenten und Mitarbeiter der Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Dresden (BA Dresden). Direkt auf dem Campus gelegen gehen hier immerhin 750 Essen am Tag über die Theke.

Grill Cube (George-Bähr-Straße 1a-e)

24 Sitzplätze bietet der Grill Cube unter einem Sonnenschutz. © Max Patzig

Als Ergänzung zum Zeltschlösschen gedacht befindet sich der Grill Cube direkt auf der Wiese hinter dem HSZ. Auf den Teller kommt, was zuvor meist auf dem Grill lag: Es gibt hauptsächlich Burger, Currywurst, Pommes, Schnitzelbaguettes und auch belegte Bagel. Die perfekte Anlaufstelle für Food to go.

Mensa Stimm-Gabel (Wettiner Platz 13)

In der Hochschule für Musik Dresden Carl Maria von Weber ... © Max Patzig

... befindet sich die Stimm-Gabel. © Max Patzig

Auch für Dresdens Musikstudenten gibt es eine eigene Mensa: Stimm-Gabel lautet der doppelt passende Name für den Fresstempel, der ähnlich wie bei der Mensa Matrix in einem Namenswettbewerb gefunden wurde. Der Lichthof lädt auch andere Studenten zum Genießen ein. Rund 100 Sitzplätze gibt's hier.

Weitere Mensen vom Studentenwerk Dresden

An der Brühlschen Terrasse befindet sich in der HfBK die Mensa Brühl. © Norbert Neumann