Dubai-Schokolade crasht Server! Fans gehen komplett leer aus

Deutschland - Von Dubai nach Deutschland: Ab sofort kann man den Schokoladen-Hype des Jahres bei Lindt online erwerben - zumindest theoretisch! Denn die Nachfrage war am Mittwochmittag so groß, dass die Server des Online-Shops pünktlich zum Verkaufsstart um 12 Uhr zusammenbrachen.

Lindt & Sprüngli ist auf den Dubai-Schokoladen-Hype aufgesprungen! © Norbert Neumann

Lindt verkaufte in der vergangenen Woche eine eigene Version in ausgewählten Städten, seit Mittwoch auch im Onlineshop.



Doch dort schauten die Kunden erst einmal in die Röhre: Der für 12 Uhr angekündigte Verkaufsstart verzögerte sich. Am Nachmittag musste Lindt dann sogar verkünden, dass es am Mittwoch gar nichts mehr wird.

Wann die Tafeln online verfügbar sind, ließ das Unternehmen offen. Man würde unter Hochdruck daran arbeiten, die Seite wieder zum Laufen zu bringen.

"Eine Tafel (150 Gramm) kostet 14,99 Euro. Für die Dubai Chocolade werden besonders hochwertige Zutaten verwendet, und jede Tafel wird in sorgfältiger Handarbeit hergestellt, verpackt und mit einer Stückzahl versehen", teilte der Schweizer Schokoladenhersteller gegenüber TAG24 mit.

Vor dem Online-Verkaufsstart hatte Lindt das Hype-Produkt schon in einigen Geschäfte angeboten, so erst am Dienstag in Dresden und Leipzig, davor unter anderem in Frankfurt und Hamburg. Überall war es innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.