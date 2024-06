Nächste Hürde genommen: Bahnstrecke zwischen Dresden und Prag nimmt Form an

Ústí nad Labem/Dresden - Die Planungen für die künftige Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Prag und Dresden haben eine weitere Hürde genommen: Die Regionalversammlung in Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) stimmte der vorgelegten Eisenbahn-Streckenführung durch Nordböhmen zu.

Gleise, die im Tunnel verschwinden: So eine Baustelle könnte bald auch in Sachsen entstehen. © DB GARBE

Dafür votierte eine Mehrheit von 30 der 51 Vertreter, wie die tschechische Nachrichtenagentur CTK berichtete.

Die Neubaustrecke soll in einem rund 17,5 Kilometer langen Tunnel zwischen Litoměřice und Ústí das Böhmische Mittelgebirge unterqueren.

Nach einem Stopp an einer neuen Haltestelle "Ústí nad Labem-Centrum" in der nordböhmischen Industriestadt geht es dann weiter in den 30 Kilometer langen grenzüberschreitenden Basistunnel unter dem Erzgebirge.

Von Prag aus soll man künftig in einer Stunde in Dresden sein.