Neues MRT-Zentrum für Dresden geht in Betrieb: "Wollen mit schnellen Terminen punkten"

Dresden - Hier wird der Körper durchleuchtet: Auf dem Parkplatz hinter dem "Haus der Presse" (Ostra-Allee 20) nimmt das neue MRT- & CT-Zentrum am Donnerstag seinen Betrieb auf. Mit hochmoderner Technik ausgestattet, dient der Container-Bau in Dresden als weitere Anlaufstelle für die Diagnostik von Krankheiten und Verletzungen aus dem Bereich der Radiologie.

Standortleiterin Sabine Landsmann (45, r.) und Thuy Vi Reimann (38), Chefin von "Beyond Imaging", wollen mit mehr und schnelleren Terminen einen Zugewinn für Dresden schaffen. © Petra Hornig

"Als Dienstleister kümmern wir uns um die Organisation und die Durchführung der Untersuchungen sowie die Wartung der Geräte. Zugleich stellen wir Ärzten die Räumlichkeiten zur Verfügung", erklärt Center-Managerin Sabine Landsmann (45) von der betreibenden Firma "Beyond Imaging".

Bislang seien drei Partner an Bord - zwei Privatärzte und ein Mediziner, der auch gesetzlich Versicherte (GKV) behandle.

"Wir wollen mit schnellen Terminen punkten", sagt die Standortleiterin. Selbstzahler könnten einfach anrufen oder eine Mail schreiben (Kosten variieren je nach Leistung - Ganzkörper-Scan circa 1000 bis 1200 Euro).

"GKV-Patientin brauchen hingegen eine Überweisung, um das Angebot nutzen zu können", so Landsmann. Die Befundung übernehme einer der kooperierenden Ärzte.

"Mit unserem KI-gestützten MRT sind wir deutschlandweiter Vorreiter", freut sich Thuy Vi Reimann (38), Geschäftsführerin von "Beyond Imaging". Das hat natürlich seinen Preis: Über eine Million Euro sind in die Anschaffung geflossen.