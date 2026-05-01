Premiere am Feiertag in Dresden: Warum diese Zugfahrt so besonders ist

Dresden - Premierenfahrt gestartet! Am Freitagmorgen ist erstmals ein ComfortJet der České dráhy (ČD) von Prag nach Kopenhagen aufgebrochen. Mit einer leichten Verspätung von vier Minuten erreichte "RJ 384" die sächsische Landeshauptstadt.

Die Siemens-Lok "384 010" zog am Freitagmorgen den ComfortJet durch Dresden in Richtung Kopenhagen. © TAG24

Um 8.59 Uhr durchfuhr der neunteilige Wendezug mit einer Hochgeschwindigkeits-Lok des Typs "Siemens Vectron" (bis 230 km/h) den Bahnhof Dresden-Mitte. Die Ankunft in der dänischen Hauptstadt ist für 19.38 Uhr geplant.

Wegen Verzögerungen bei der Generalsanierung Berlin–Hamburg hieß es ursprünglich, dass die neue Direktverbindung zwischen Prag und Kopenhagen erst später startet. Doch nun können Deutsche Bahn (DB), Dänische Staatsbahn (DSB) und die ČD immerhin eine Fahrt pro Richtung anbieten – mit einem längeren Aufenthalt (von rund 80 Minuten) in Hamburg-Altona.

Nach Abschluss der Bauarbeiten soll sich ab dem 14. Juni die Gesamtreisezeit von rund 13 Stunden auf unter zwölf Stunden verkürzen. Dann ist auch ein zweiter Zug pro Richtung geplant, wie die DB erklärte.

In den Sommermonaten wird das Angebot um jeweils einen Nachtzug nach Dänemark beziehungsweise Tschechien ergänzt.