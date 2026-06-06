Raupen-Alarm zum Kinderfest: Spezialisten machen Jagd auf giftige Spinner im Großen Garten

Dresden - Am Bahnhof Zoo der Dresdner Parkeisenbahn sind die Wiesen frisch gemäht. Am Sonntag findet hier das Kinderfest Parkolino statt. 2024 fiel es wegen Sturm aus. Die diesjährige Gefahr lauert in den Baumkronen darüber …

Die giftigen Raupen fressen sich hier an einem Eichenblatt satt. © Philipp Schulze/dpa/dpa-tmn

Der giftige Eichenprozessionsspinner hat sich im Großen Garten breitgemacht. Eigentlich sollten die betroffenen Stellen (Torhäuser, Botanischer Garten, Carolaschlösschen) am Freitag abgesucht werden, um ab nächster Woche gezielt gegen ihn vorzugehen, wie das zuständige Schlösserland auf TAG24-Nachfrage mitteilte. Doch es herrscht Gefahr im Verzug.

"Bei einem Befall ist die Gefahr normalerweise gering, außer bei sehr sensiblen Menschen", sagt Baumpfleger Olaf Harzer (53) zu TAG24. "Wenn aber so ein Nest runterfällt, Kinder darin spielen oder der Hund die Nase reinsteckt, dann geht's bis zum anaphylaktischen Schock."

So bestieg der Experte am Freitag mit einem Kollegen die Eichen um den Bahnhof, denn "von unten sieht man immer nur einen Bruchteil".

Mit Gurten und Seilen gesichert, näherte er sich der haarigen Angelegenheit in voller Schutzmontur: Der weiße Overall steckte in Kletter- und Handschuhen, die Übergänge mit Gaffa abgeklebt.