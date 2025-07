Kein Witz! Waldschlößchenbrücke ist noch immer nicht genehmigt

Alles in Kürze

Geklagt hatte die Grüne Liga Sachsen . Das Urteil war mit der Aufforderung an die Landesdirektion (LDS) verbunden, die erforderlichen Unterlagen nachzureichen. Das Bauwerk dürfe aber stehen bleiben, so der Richter damals.

Linken-Fraktionschef André Schollbach (46) dokumentierte über Jahre die Verzögerungen im Genehmigungsverfahren. © Eric Münch

Anfang Juli folgte eine neue Wasserstandsmeldung. Deren Ergebnis: Obwohl die Unterlagen der LDS seit fast drei Jahren vorliegen, gibt es laut Stadt noch immer keinen Zeitplan für die Planfeststellung.

Die Landesbehörde selbst konnte sich zum Sachstand am Montag nicht äußern. "Damit dauert der Zustand der Rechtsunsicherheit für dieses wesentliche Bauwerk weiterhin an", so Fraktions-Chef Schollbach.

Welche Konsequenzen hat der Schwebezustand am Waldschlößchen für den Neubau der Carolabrücke? Das von der Stadt in Auftrag gegebene Rechtsgutachten sieht jedenfalls Spielräume für Anpassungen vor - etwa breitere Radwege (nach heute gültigen Normen) - die ohne Planfeststellung auskommen.

Vor dem Hintergrund des Beschlusses der Mitte-Rechts-Fraktionen für eine vierspurige Brücke spricht Schollbach aber eine Warnung aus: Sollte der Neubau doch in ein Planfeststellungsverfahren rutschen, dann "verhieße die lange Dauer des Verfahrens zur Waldschlößchenbrücke nichts Gutes".