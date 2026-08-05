Reserve aufgebraucht: An Dresdner Sorgenbrücke werden jetzt die Notstützen aktiviert

Dresden - Die Brücke Budapester Straße ist das neue Sorgenkind Nummer eins. Im Bereich der Pfeilerachse C (über der Ammonstraße) sind innerhalb eines Jahres hundert von tausend Spanndrähten gerissen, die Reserve ist aufgebraucht. Am Donnerstag werden Notstützen aktiviert, die das Bauwerk entlasten sollen. Ansonsten würde es wohl irgendwann - so wie die Carolabrücke - einstürzen.

"Ohne die Erkenntnisse aus den Schallmessungen hätten wir die Brücke inzwischen abreißen müssen", sagt TU-Professor Steffen Marx (57). © Steffen Füssel

Davon ist TU-Professor Steffen Marx (57) überzeugt: "Wann die Brücke einstürzen würde, kann man nicht vorhersagen. Aber sie würde einstürzen", sagt er.

Die Brücke Budapester Straße enthält den gleichen Hennigsdorfer Spannstahl wie die Carolabrücke. Und wie bei der Carolabrücke ist man vom schlechten Bauzustand überrascht.

Steffen Marx: "Das hat uns schwer schockiert. Ohne die Erkenntnisse aus den Schallmessungen hätten wir die Brücke inzwischen abreißen müssen."

Doch dank des Monitorings (begann im Frühjahr 2025) wisse man, dass sich die Schäden auf den Bereich der Pfeilerachse C konzentrieren. Als Notmaßnahme waren dort zuletzt Hilfsstützen aus Stahl und Beton aufgebaut worden, am Donnerstag werden sie unter Last gestellt.

Statisch entsteht so ein "völlig verändertes Bauwerk", erklärt der Brückenexperte. Von Montag bis Mittwoch folgt ein Belastungstest: In den Nachtstunden befahren vier Schwerlastfahrzeuge mit bis zu 330 Tonnen Gewicht die Brücke - unter ständiger messtechnischer Überwachung. Dafür wird die Brücke zwischen 18 und 6 Uhr voll gesperrt.