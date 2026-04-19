Riesenansturm auf Weinmesse: Winzer punkten bei jungen Menschen

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Die 13. Weinmesse "Baden-Württemberg Classics" punktete vor allem bei den jungen Menschen mit alkoholfreien Weinen.

Von Katrin Koch

Dresden - Riesenansturm bei der 13. Weinmesse "Baden-Württemberg Classics" am Wochenende im Congress Center.

Die Weinhoheiten Natalie Schäfter (24, l.) und Elena Kölble (24) freuen sich über den Besucherandrang.
Die Weinhoheiten Natalie Schäfter (24, l.) und Elena Kölble (24) freuen sich über den Besucherandrang.  © Petra Hornig

Über 2000 Weinliebhaber – rund 300 mehr als im Vorjahr – verkosteten rund 600 Rieslinge, Grauburgunder & Co., aber auch Spezialitäten des sonnenverwöhnten Anbaugebietes wie Trollinger, Lemberger oder Gutedel.

Unter den 40 Winzern und Winzergenossenschaften: die Württembergische Weinkönigin Natalie Schäfter (24) und die Breisgauer Weinprinzessin Elena Kölble (24).

Auffallend viele junge Menschen probierten die Weine und Sekte. Nicht nur bei ihnen nimmt die Nachfrage nach alkoholfreien Weinen und Sekten zu.

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14 Angebote gab es zum Verkosten, darunter zwei weiße Wein- und Sekt-Cuvées vom badischen "Wein & Hof Hügelheim" und die Null-Prozent-Kollektion vom Weingut Cleebronn & Güglingen. Auch deren Rosé "Sagenhaft" machte seinem Namen alle Ehre.

Über 2000 Weinliebhaber probierten baden-württembergische Weine und Sekte bei der Weinmesse.
Über 2000 Weinliebhaber probierten baden-württembergische Weine und Sekte bei der Weinmesse.  © Petra Hornig
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Ebenso im Trend: die drei Liter fassende Bag-in-Box aus recycelbarem Material. Damit punktete die Winzergenossenschaft Britzungen.

Titelfoto: Petra Hornig

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