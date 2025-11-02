Schrägseilbrücke in Dresden dicht: Ingenieure prüfen Bauwerk und stoßen auf Problem

Dresden - Nach sechs Jahren musste die Schrägseilbrücke in Dresden-Niederwartha wieder genauer unter die Lupe genommen werden. Entsprechend einer DIN-Norm galt es zwei Wochen lang, die Stand- sowie Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit der Elbquerung zu überprüfen. Die Experten stießen dabei auf ein Problem.

Am ersten November-Wochenende wurde die Schrägseilbrücke in Niederwartha für den Verkehr voll gesperrt - sieben Tage später als ursprünglich geplant. © Steffen Füssel

So sollten die Maßnahmen eigentlich bereits am letzten Oktober-Wochenende beendet sein. Doch Sturmtief "Joshua" machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Wegen angekündigter Böen bis 70 km/h war der sichere Einsatz des erforderlichen Hubsteigers nicht möglich. Folglich mussten die abschließenden Arbeiten inklusive einer Vollsperrung auf das erste November-Wochenende verschoben werden.

Dieses Mal spielte das Wetter mit: Bei schwachem Wind und allgemein trockenen Bedingungen konnte Diplom-Ingenieur Michael Köhler (40) die Seile mit einem Prüfgerät abfahren und die Verankerungen am 82,5 Meter hohen Pylon begutachten.

"Dafür brauchte es einen speziellen Hubsteiger aus Bayreuth, der nach Aufbau die gesamte Fahrbahnbreite ausfüllte", erklärte Köhler zum Grund für die Verkehrsunterbrechung. Der 40-Jährige ist für die Firma "Dywidag Systems" weltweit als Prüfer für Schrägseilbrücken unterwegs, muss dafür auch in luftige Höhen klettern. "Das erfordert Respekt", sagt er.