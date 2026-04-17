Asbest-Skandal in Strehlen: Jetzt ermittelt die Rechtsaufsicht

Mit dieser Kehrmaschine wurde der kontaminierte Gehweg gesäubert. Jetzt ermittelt die Rechtsaufsicht der Stadt. © privat

Rückblick: Nachdem die Feuerwehr das Rathaus nach Sichtung der Brandreste über die Asbest-Gefahr informiert hatte, danach auch Warnungen über eine Kontamination des Gehweges eingingen, reagierte das Umweltamt erst Tage später und löste einen Einsatz der Stadtreinigung (SRD) aus - ohne diese über die Gift-Gefahr zu informieren.

In Unkenntnis darüber schickte die SRD eine dafür ungeeignete Kehrmaschine (wirbelt Staub auf) - dabei führt das Unternehmen Asbest-Einsätze gar nicht selbst aus, sondern gibt diese laut einer SRD-Sprecherin an "zertifizierte Fachunternehmen" weiter.

"Der Reinigungsvorgang war der LDS unbekannt. Die Reinigungsarbeiten sind rechtlich Arbeiten mit Asbest und hätten bei der LDS angezeigt werden müssen. Das ist nicht passiert", sagt LDS-Sprecherin Susann Meerheim (45).

Man habe am Mittwoch eine Fachkraft aus dem Bereich Gefahrenstoffe vor Ort geschickt. "Wir haben Ermittlungen im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens aufgenommen", so Meerheim. Eine abschließende Bewertung der aktuellen Lage laufe noch.