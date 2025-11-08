Superblitzer im Wohngebiet: Hier bretterte ein Autofahrer mit fast 100 Sachen entlang

Dresden - Am Samstagnachmittag leuchtete die Herbstsonne idyllisch über einem Wohngebiet im Dresdner Stadtteil Strehlen. Für Autofahrer könnte es auf der Dorotheenstraße jedoch fortan ungemütlich werden, wenn sie sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Der Superblitzer überwacht hier seit Sonnabend Tempo 30.

Der Superblitzer wurde im Stadtteil Strehlen aufgestellt. © TAG24

Die Radarfalle befindet sich nun zwischen den Kreuzungen Hermannstraße und Teplitzer Straße/Dohnaer Straße.

Wer also in Richtung der Verkehrsader zu schnell unterwegs ist, riskiert ein teures Foto.

Dieser Dresdner Superblitzer stand zuletzt in Dresden-Plauen vor einer Schule, ging auch schon auf der Dohnaer Straße selbst auf Temposünder-Jagd.