Superblitzer im Wohngebiet: Hier bretterte ein Autofahrer mit fast 100 Sachen entlang
Dresden - Am Samstagnachmittag leuchtete die Herbstsonne idyllisch über einem Wohngebiet im Dresdner Stadtteil Strehlen. Für Autofahrer könnte es auf der Dorotheenstraße jedoch fortan ungemütlich werden, wenn sie sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Der Superblitzer überwacht hier seit Sonnabend Tempo 30.
Die Radarfalle befindet sich nun zwischen den Kreuzungen Hermannstraße und Teplitzer Straße/Dohnaer Straße.
Wer also in Richtung der Verkehrsader zu schnell unterwegs ist, riskiert ein teures Foto.
Dieser Dresdner Superblitzer stand zuletzt in Dresden-Plauen vor einer Schule, ging auch schon auf der Dohnaer Straße selbst auf Temposünder-Jagd.
Der Standort Dorotheenstraße erlangte vor einigen Monaten bereits Raser-Berühmtheit, als ein Autofahrer mit 96 Sachen durchs Wohngebiet bretterte.
Drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro bekam er aufgebrummt.
Titelfoto: TAG24