Trotz Macrons Absage: "Fête de L’Europe" in Dresden findet statt!

Dresden - Das europäische Jugendfest in Dresden wird trotz der Verschiebung des Staatsbesuchs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (45) stattfinden.

Die Vorbereitungen für die "Fête de L’Europe" laufen nach wie vor auf Hochtouren. © xcitepress/Benedict Bartsch

Wie Ministerpräsident Michael Kretschmer (48) am Samstag in einer Mitteilung ankündigte, geht die für den 4. Juli (Dienstag) geplante "Fête de L’Europe" dennoch an den Start.

"Auch wenn der geplante Staatsbesuch verschoben wird, werden wir am kommenden Dienstag in Sachsens Landeshauptstadt Europa feiern", sagte Kretschmer.

Zur Feier vor der Kulisse der Dresdner Frauenkirche lud der Ministerpräsident "alle Menschen aus Sachsen, Deutschland und Europa" ein. Zahlreiche Jugendchöre und Bands aus Dresden und Breslau (Wrocław) sorgen für musikalische Untermalung.

Er betonte: "Wir freuen uns auf die vielen, vielen Gäste aus Deutschland und unseren Nachbarländern. Wir freuen uns auf ein großes Fest der Freude, der Begegnung und des Austausches."

Neben Macron waren noch weitere Politiker in die historische Dresdner Altstadt eingeladen. Unter ihnen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67): Und ihn wird man am 4. Juli auch tatsächlich in Dresden antreffen.