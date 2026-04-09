Vom Regen in die Traufe? So marode sind Dresdens Schutzräume für Kinder

Dresden - Dort, wo Kinder in Not Schutz und Geborgenheit finden sollten, regiert der Verschleiß. Die Gebäude des Dresdner Kinder- und Jugendnotdienstes sind seit Jahren marode. Ein Stadtrat nennt den Status quo einen "Skandal".

Am Rudolf-Bergander-Ring leben Kinder von null bis 13 Jahren, an der Teplitzer Straße Minderjährige ab 14. (Symbolfoto). © 123RF

Der Kinder- und Jugendnotdienst soll Kinder aus schlimmen Verhältnissen auffangen, ihnen akut Obhut und Sicherheit geben. Etwa vor Verwahrlosung, schlagenden Eltern oder Drogenmissbrauch in der Familie. Warum bekommen sie keine würdige Unterkunft?

Seit 1991 ist das Gebäude am Rudolf-Bergander-Ring in Prohlis Anlaufstelle für notleidende Kinder.

Ein schäbiger Plattenbau aus DDR-Zeiten mit einem tristen Vorplatz voller Unkraut, weit ab vom Schuss am Gewerbegebiet.

Zutritt für Außenstehende verboten, aber TAG24 weiß: Das Gebäude ist innen wie außen verschlissen.

"Der Sanierungsbedarf ist dem Grunde nach seit der Inbetriebnahme bekannt", gibt das Rathaus zu.