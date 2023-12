Mega-Blackout im Umspannwerk: Anschlagsgerüchte sorgen für Wirbel

Rückblick: Ab 13.53 Uhr ging am 13. September 2021 (Montag) vorübergehend nichts mehr. Computer gingen aus, Lichter erloschen, Menschen blieben in Aufzügen stecken. Kühltheken fielen aus, sogar Straßenbahnen blieben stehen, ebenso wie Produktionsanlagen in modernen Chipfabriken.

Nun aber sorgt eine große sächsische Tageszeitung für Aufregung, veröffentlicht Mutmaßungen des SachsenEnergie-Vorstandsvorsitzenden Frank Brinkmann (57) aus einem Hintergrundgespräch.

Demnach seien vorm Ballon-Vorfall über dem Umspannwerk Drohnen gesichtet und gefilmt worden. Diese könnten die besonders sensible Stelle ausgekundschaftet haben.

Mehrmals ist im Artikel von einem "möglichen Anschlag" die Rede. Erste Politiker wie Linken-Fraktions-Chef André Schollbach (44) fordern bereits umfassende Aufklärung.

SachsenEnergie stellte dazu am MIttwoch klar, man habe in den Monaten nach dem Vorfall Einsicht in die Ermittlungsakten nehmen können. "Die dort enthaltenen Informationen lassen aus Sicht des Unternehmens viele Fragen offen", so eine Sprecherin. Der Fall sei allerdings behördlich abgeschlossen und es lägen keine neuen Erkenntnisse vor.

Nach Informationen von TAG24 dürften sich Brinkmanns Äußerungen auf einen Vorfall vor dem Stromausfall beziehen, die er offenbar anders interpretiert als die Ermittler.

Laut Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (58) habe ein Zeuge Bilder von einem Ballon (nicht Drohnen), der in der Nähe des Umspannwerks gesichtet wurde, zur Verfügung gestellt. Diese Bilder waren zwei Tage vorm Stromausfall aufgenommen worden.

Die Spur wurde verfolgt, änderte jedoch nichts am Ermittlungsergebnis - Hinweise auf eine Straftat liegen bis heute nicht vor.