32 Hits in 155 Minuten: Roland Kaiser setzt Dresden "Schachmatt"

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Das erste von vier "Kaisermania"-Konzerten war ein voller Erfolg! Gut zweieinhalb Stunden verzauberte Roland Kaiser seine Fans am Dresdner Elbufer.

Von Ronny Klein

Dresden - Es gibt Senioren, die züchten Rosen. Oder entspannen auf Parkbänken. Andere spielen Halma oder Schach. Und es gibt Roland Kaiser! Der ist auch schon 74, aber setzt in wenigen Stunden eine ganze Stadt "Schachmatt". Die Kaisermania hat Dresden wieder fest im Griff.

Roland Kaiser verzauberte beim ersten Konzert seiner "Kaisermania" Tausende Fans.
Roland Kaiser verzauberte beim ersten Konzert seiner "Kaisermania" Tausende Fans.  © Stefan Häßler

Fast 50.000 Tickets hat der Schlagerstar binnen Minuten für seine Konzertreihe verkauft. Es hätten wahrscheinlich mehr sein können.

Denn das Elbufer rund um das Filmnächte-Areal war brechend voll. Partymenschen verschiedener Generationen, vereint in einer lauen Sommernacht bei schmusiger Schunkelmusik. 

Im Konzertgelände hatte der Kaiser sein "Volk" ganz schnell auf seiner Seite. Was für eine Stimmung!

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Roland Kaiser Mit 74 Jahren und einer Spenderlunge: Roland Kaiser lässt die Extremhitze kalt!

Gleich zu Beginn warnte eine Mittvierzigerin entschuldigend, dass sie alle Lieder lauthals mitsingen, aber nicht jeden Ton treffen werde. Egal.

In bester Feierlaune schmetterten Tausende "Sieben Fässer Wein", "Santa Maria" oder das in Dresden besonders beliebte "Extreme". 

32 Hits spielte der Schlager-Sänger - bei allen konnten die Fans mitsingen.
32 Hits spielte der Schlager-Sänger - bei allen konnten die Fans mitsingen.  © Stefan Häßler
Das Erste von vier Roland-Kaiser-Konzerten war ein voller Erfolg.
Das Erste von vier Roland-Kaiser-Konzerten war ein voller Erfolg.  © Stefan Häßler

Roland Kaiser spielte gut zweieinhalb Stunden für seine Fans

Gut zweieinhalb Stunden spielte Roland Kaiser am Freitagabend in Dresden.
Gut zweieinhalb Stunden spielte Roland Kaiser am Freitagabend in Dresden.  © Stefan Häßler

Ein starkes Bühnenbild rundete das Konzert ab. Es gab Videoeinspielungen vom mit weißen Tüchern winkenden Publikum ("Liebe kann uns retten") oder von Dresdens Altstadt-Kulisse zu Kaisers Stadthymne "Affäre".

Mal flogen riesige Luftballons durchs Publikum ("Hier fing alles an"), Pyro-Spezialeffekte und ein abschließendes Feuerwerk begeisterten. Applaus und immer wieder Jubelschreie. Ein wirklich emotionaler Abend.

Und der Kaiser? Absolut gut aufgelegt und stimmungsvoll nahm er die Feiermeute mit auf die musikalische Reise. 32 Hits in 155 Minuten. Es hat einfach Spaß gemacht!

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PS: Die Sause geht bei drei Kaisermania-Konzerten weiter. Und vormerken: Im nächsten Jahr führt die Arena-Tour den Schlagerkaiser auch nach Leipzig (16./17. April).

Titelfoto: Montage: Stefan Häßler

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