32 Hits in 155 Minuten: Roland Kaiser setzt Dresden "Schachmatt"
Dresden - Es gibt Senioren, die züchten Rosen. Oder entspannen auf Parkbänken. Andere spielen Halma oder Schach. Und es gibt Roland Kaiser! Der ist auch schon 74, aber setzt in wenigen Stunden eine ganze Stadt "Schachmatt". Die Kaisermania hat Dresden wieder fest im Griff.
Fast 50.000 Tickets hat der Schlagerstar binnen Minuten für seine Konzertreihe verkauft. Es hätten wahrscheinlich mehr sein können.
Denn das Elbufer rund um das Filmnächte-Areal war brechend voll. Partymenschen verschiedener Generationen, vereint in einer lauen Sommernacht bei schmusiger Schunkelmusik.
Im Konzertgelände hatte der Kaiser sein "Volk" ganz schnell auf seiner Seite. Was für eine Stimmung!
Gleich zu Beginn warnte eine Mittvierzigerin entschuldigend, dass sie alle Lieder lauthals mitsingen, aber nicht jeden Ton treffen werde. Egal.
In bester Feierlaune schmetterten Tausende "Sieben Fässer Wein", "Santa Maria" oder das in Dresden besonders beliebte "Extreme".
Roland Kaiser spielte gut zweieinhalb Stunden für seine Fans
Ein starkes Bühnenbild rundete das Konzert ab. Es gab Videoeinspielungen vom mit weißen Tüchern winkenden Publikum ("Liebe kann uns retten") oder von Dresdens Altstadt-Kulisse zu Kaisers Stadthymne "Affäre".
Mal flogen riesige Luftballons durchs Publikum ("Hier fing alles an"), Pyro-Spezialeffekte und ein abschließendes Feuerwerk begeisterten. Applaus und immer wieder Jubelschreie. Ein wirklich emotionaler Abend.
Und der Kaiser? Absolut gut aufgelegt und stimmungsvoll nahm er die Feiermeute mit auf die musikalische Reise. 32 Hits in 155 Minuten. Es hat einfach Spaß gemacht!
PS: Die Sause geht bei drei Kaisermania-Konzerten weiter. Und vormerken: Im nächsten Jahr führt die Arena-Tour den Schlagerkaiser auch nach Leipzig (16./17. April).
Titelfoto: Montage: Stefan Häßler