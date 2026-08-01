32 Hits in 155 Minuten: Roland Kaiser setzt Dresden "Schachmatt"

Dresden - Es gibt Senioren, die züchten Rosen. Oder entspannen auf Parkbänken. Andere spielen Halma oder Schach. Und es gibt Roland Kaiser ! Der ist auch schon 74, aber setzt in wenigen Stunden eine ganze Stadt "Schachmatt". Die Kaisermania hat Dresden wieder fest im Griff.

Roland Kaiser verzauberte beim ersten Konzert seiner "Kaisermania" Tausende Fans. © Stefan Häßler

Fast 50.000 Tickets hat der Schlagerstar binnen Minuten für seine Konzertreihe verkauft. Es hätten wahrscheinlich mehr sein können.

Denn das Elbufer rund um das Filmnächte-Areal war brechend voll. Partymenschen verschiedener Generationen, vereint in einer lauen Sommernacht bei schmusiger Schunkelmusik.

Im Konzertgelände hatte der Kaiser sein "Volk" ganz schnell auf seiner Seite. Was für eine Stimmung!

Gleich zu Beginn warnte eine Mittvierzigerin entschuldigend, dass sie alle Lieder lauthals mitsingen, aber nicht jeden Ton treffen werde. Egal.

In bester Feierlaune schmetterten Tausende "Sieben Fässer Wein", "Santa Maria" oder das in Dresden besonders beliebte "Extreme".