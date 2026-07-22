Petition abgeschmettert! Keine Beruhigung für die Holzhofgasse
Dresden - Wegen lästiger Autos und Lärm wollten Anwohner die Holzhofgasse am Diako-Krankenhaus verkehrsberuhigen lassen. Die Verwaltung hat ihre Petition jedoch abgeschmettert, alles soll beim Alten bleiben.
Auf der Holzhofgasse gilt bereits Tempo 30, doch die Petition schlug zusätzliche "Einbahnstraßenregelungen, eine Verengung der Fahrbahn, Bodenschwellen oder die Einrichtung einer Anlieger- oder Spielstraße" vor.
Vor Ort erklärte eine Unterstützerin der TAG24-Redaktion: "Hier sind viele Kitas, auch das Krankenhaus, da wäre ein beruhigter Bereich ohne Durchgangsverkehr einfach sinnvoll." Auf diese Anregungen reagiert die Stadtverwaltung jetzt mit einem ausführlichen Schreiben.
Demnach soll kein einziger Vorschlag umgesetzt werden - weder auf der Holzhofgasse noch auf der angrenzenden Löwenstraße.
Beide Straßen seien dem öffentlichen Straßenverkehr gewidmet, eine "pauschale Beschränkung der Straßennutzung ist daher nicht möglich", heißt es.
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Unfallzahlen seien unauffällig, eine besondere Gefahrenlage gebe es nicht. Bodenschwellen könnten außerdem Autos beschädigen.
Auch beim Thema Lärmschutz bleibt das Rathaus hart, denn aus "lärmschutzfachlicher Sicht" bestehe kein Handlungsbedarf.
Titelfoto: Fotomontage/Thomas Türpe