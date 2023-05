Container-Pläne angenommen! Stadträte streiten bis zum Schluss

Dresden - Polizisten im Rathaus, Taschenkontrollen am Einlass, davor Demos mit Trillerpfeifen: Großkampftag im Stadtrat wegen der umstrittenen Container-Entscheidung ! Selten waren sich die Fraktionen so uneins, stritten bis zuletzt heftig.

Nach Kritik an den ursprünglichen Plänen hatte OB Dirk Hilbert (51, FDP) seine Verwaltungsvorlage vor wenigen Tagen noch geändert. Er reduzierte die Container-Standorte von neun auf sechs, strich Rudolf-Bergander-Ring (Strehlen), Pirnaer Landstraße (Leuben) sowie Forststraße (Weißig) von der Liste.

Fraktionschef André Schollbach (43, Linke). © Eric Münch

Der OB warb minutenlang persönlich am Sprecher-Pult für die Annahme. "Uns ist vollkommen bewusst, dass es Stadtteile gibt, die mehr zu Schultern haben, als andere. Und damit müssen wir uns beschäftigen", sagte er, kündigte größere Investitionen als die bislang geplanten in diese Viertel an.

Die Vorschläge der Verwaltung seien zwar nicht alternativlos, so der OB. Neue Planungen und neue Standorte würden aber nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, was letztlich Notunterkünfte in Messe und Turnhallen hieße.

Linke, Dissidenten, Grüne und SPD sprachen sich für die Container-Lösung aus, brachten noch einige Verbesserungsvorschläge ein. Die CDU plädierte für große Zelte und Leichtbauhallen an wenigen Standorten. Auch Freie Wähler wollten Zeltstandorte (Alaunpark, Landtag). Die FDP forderte Änderungen, lehnte den Standort Gorbitz ab.

Die AfD, kurz unterbrochen von asylfreundlichen Störern auf der Zuschauertribüne, lehnte die Pläne ab, die den sozialen Frieden gefährden würden.