Jetzt auch auf der Carolabrücke: Autofahrer sollen für Radler Platz machen

Damit reiht sich die Carolabrücke in eine Abfolge von Maßnahmen ein, mit denen die Verwaltung die Elbmetropole fahrradfreundlicher gestalten möchte. Ähnliche Schritte unternahm das Rathaus bereits stadtauswärts auf der Bautzner Straße (Höhe Elbschlösser).

Im kommenden Jahr sollen bei passender Witterung auch am Blauen Wunder zeitweise Radfahrstreifen aufgetragen werden.

Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Dresden (ADFC) fordern bereits seit 2010 einen separaten Fahrradstreifen auf der Carolabrücke. Bislang teilen sich Radler und Fußgänger auf Brückenzug C (Westseite, neben der Straßenbahn) eine Spur von 3,25 Metern Breite. Doch dieser Abschnitt soll analog zu den Zügen A und B im kommenden Jahr saniert werden.

Auf diesem tristen Teil des Carolaplatzes sollen im Frühling farbenfrohe Blumen blühen. © Fotomontage: Holm Helis//Holm Helis

Durch den vorläufigen Abschluss der Arbeiten kann nun auch Flora an beide Brückenköpfe zurückkehren. So möchte das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft am Carolaplatz drei streifenförmige Beete anlegen.

In den Beeten sollen verschiedene Mischungen an Blumenzwiebeln zwischen dem Frühjahr und Sommerbeginn für eine rot-blau-gelbe Farbenpracht in der Neustadt sorgen.

Auch für den Bereich um den Rathenauplatz (Altstadt) hat das Amt Vorstellungen. Dort werden die Rasenflächen instand gesetzt, der Boden darunter komplett ausgetauscht. In die frische Erde kommen Rosensorten und winterharte Kugellauche, die an das hiesige Klima angepasst sind.

Die Kosten beider Maßnahmen belaufen sich auf rund 65.000 Euro.