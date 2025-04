Ministerposten für Sachsen in Berlin? Reine Spekulation!

Dresden/Berlin - Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD im Bund sind auf der Zielgeraden. Das Personalkarussell dreht sich mittlerweile so schnell, dass manchem auch im Freistaat schwindlig werden dürfte.

Die Sitze im Sächsischen Landtag sind entsprechend der Landesfarben grün, im Deutschen Bundestag dagegen blau. Wird in der kommenden Bundesregierung ein Minister aus Sachsen darauf Platz nehmen? © dpa/Kay Nietfeld

Vermutlich hat auch Sachsens stellvertretende Ministerpräsidentin und Gesundheitsministerin Petra Köpping (66, SPD) schon den Fuß zum Bremsen rausgehalten.

Sie wird derzeit als heiße Kandidatin für eine mögliche Nachfolge von Karl Lauterbach (62, beide SPD) gehandelt. Selbst den sächsischen Regierungs-Chef Michael Kretschmer (49, CDU) sieht die "Bild" schon in Berlin.



Köpping ist immerhin seit 2014 in ministerieller Verantwortung und hat den Freistaat durch die Pandemie manövriert. Zudem saß sie bei den Koalitionsfachgesprächen in Berlin mit am Verhandlungstisch.

"Das ist alles nur Spekulatius", heißt es hinter vorgehaltener Hand aus ihrer Fraktion. Auch das sächsische Gesundheitsministerium will das Gerücht nicht kommentieren. Und auch Petra Köpping selbst schweigt.