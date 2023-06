Nach Haushaltssperre: Dresden muss den Gürtel enger schnallen

Heißt: "Die Zuschüsse der Sportvereine sind in Gefahr", so Linken-Stadtrat Tilo Kießling (52).

Cornelia Möckel (62) ist die Amtsleiterin der Stadtkämmerei. © Eric Münch

Gleiches gelte für freie Träger in der Stadt. "Wer seine Fördermittel noch nicht bewilligt hat oder mehr benötigt, muss bangen".

Auch zahlreiche Projekte in den Stadtteilen sind betroffen. "Dabei sind genau das die Dinge, die in den Stadtteilen viel bewirken", sorgt sich SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser (46). So wurden am Dienstagabend im Stadtbezirksbeirat Plauen alle Punkte gestrichen, die Fördermittel betreffen.

Darunter ein Kammermusik-Konzert, Mitmach-Fest zur Nachhaltigkeitswoche sowie das Pfingstsingen des Striesener Männerchors am Fichteturm. Letzteres fand bereits statt, der ausrichtende Verein könnte nun auf den Kosten sitzen bleiben.

Das Rathaus ließ eine TAG24-Anfrage zu möglichen Folgen der Sperre zunächst unbeantwortet. Immerhin naht Hoffnung am Horizont: Der Freistaat schnürte am Dienstag ein Hilfspaket für die klammen Kommunen.