Neun Container-Dörfer: Hier finden Flüchtlinge künftig eine Bleibe in Dresden

Das Rathaus in Dresden will bis zum Herbst an neun Standorten im Stadtgebiet Wohncontainer für Flüchtlinge errichten.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Seit 2022 flüchten wieder deutlich mehr Menschen in die Bundesrepublik und damit auch nach Dresden. Um die Asylsuchenden (Ukrainer zählen nicht dazu) unterzubringen, will das Rathaus bis zum Herbst an neun Standorten im Stadtgebiet Wohncontainer errichten.

Hier (rote Punkte) sollen die Container-Areale errichtet werden. © Themenstadtplan Lhst Dresden Nach einigen Jahren moderaten Zustroms (je um die 700 Asylbewerber) kamen 2022 wieder über 1550 Flüchtlinge in Dresden an. Bis Ende dieses Jahres rechnet das Rathaus mit 2200 weiteren Menschen, die hier Zuflucht suchen. Zur Einordnung: Aktuell sind insgesamt 3670 Asylsuchende in städtischen Unterkünften verteilt.

"Trotz vieler angemieteter Wohnungen, Gemeinschaftsunterkünfte und Hotelzimmer müssen wir nun auf mobile Raumeinheiten zurückgreifen, um eine Unterbringung in Turnhallen und Zelten zu vermeiden", sagt Baubürgermeister Stephan Kühn (43, Grüne). Gemeint sind Wohncontainer, die verteilt im Stadtgebiet (siehe Karte) auf kommunalen Grundstücken errichtet werden sollen. Insgesamt 824 Menschen sollen darin Platz finden, je nach Standort zwischen 48 und 152.



Auf diesem Standort neben der Sachsenallee sollen bis zu 144 Menschen eine Unterkunft finden. © Eric Münch

Bereits beschlossen: Der Standort in Sporbitz soll schon im April fertig sein und bezogen werden. Zuvor ist ein Tag der offenen Tür geplant. © Eric Münch

Container keine langfristige Lösung