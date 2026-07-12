Saftiges Bußgeld droht: Wo Grillen jetzt richtig teuer wird

Dresden - Wochenende, Sonne satt! Dresden genießt das Sommerwetter an der Elbe, im Großen Garten und im Alaunpark. Doch wer jetzt leichtfertig seinen Einweggrill auspackt, riskiert saftige Bußgelder. Allein in dieser Saison hat die Stadt schon 120 Grillsünder erwischt.

Wird durch illegales Grillen oder Lagerfeuer etwa die Wiese beschädigt, "erhöht sich die Geldbuße auf mindestens 75 Euro". © imago/Sylvio Dittrich

Grillen an der Elbe ist nur an wenigen ausgewiesenen Stellen erlaubt. Mit Canaletto-Blick an der Augustusbrücke grillen? Verboten. Ein romantisches Feuer entfachen, wo die Carolabrücke stand? Ebenso tabu.

Stadtweit dürfen Dresdner nur an zwölf festgelegten Plätzen den Grill anwerfen, dazu kommen fünf Lagerfeuerstellen an der Elbe (kosten 10 Euro Gebühr). Bei ihren Kontrollgängen haben Mitarbeiter des Ordnungsamts ein Auge darauf, dass nirgendwo sonst Steak und Bratwürste brutzeln!

"Im Regelfall wird für einen entsprechenden Verstoß ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro erhoben", erklärt das Rathaus auf Anfrage von TAG24.

Wird durch illegales Grillen oder Lagerfeuer etwa die Wiese beschädigt, "erhöht sich die Geldbuße auf mindestens 75 Euro".