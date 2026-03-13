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Superblitzer liegt am Stadtrand auf der Lauer

Der Superblitzer in Dresden befindet sich an der Kreuzung Qouhrener Straße, Erkmannsdorfer Straße und überwacht dort Tempo 30 stadteinwärts.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Haltet Euch an die Geschwindigkeit! Der Superblitzer hat sich einen neuen Standort in Dresden gesucht. Vom Stadtteil Plauen ist er in ländliche Gefilde umgezogen. In Bühlau wird nun Tempo 30 überwacht.

Zaun, Spiegel, Superblitzer. Die Radarfalle befindet sich im Stadtteil Bühlau.
Zaun, Spiegel, Superblitzer. Die Radarfalle befindet sich im Stadtteil Bühlau.  © TAG24

Die Radarfalle befindet sich auf der Quohrener Straße stadteinwärts, unmittelbar an der Kreuzung zur Erkmannsdorfer Straße.

Wer auf diesem Weg von Gönnsdorf in Richtung Bautzner Landstraße fährt, erblickt auf der linken Straßenseite den Blitzer-Anhänger mit dem Kennzeichen HVI-VW 159.

Würde man diesen Enforcement Trailer nach seinem Hobby befragen, müsste er wohl mit Tempo (30) kontrollieren antworten.

An dieser Stelle der Quohrener Straße sind maximal 30 Stundenkilometer erlaubt.
An dieser Stelle der Quohrener Straße sind maximal 30 Stundenkilometer erlaubt.  © TAG24
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Zuletzt stand der Blitzerkasten am S-Bahnhof Plauen. Auch auf der Pirnaer Landstraße wurde gemessen, ob die Tachos die 30-Stundenkilometer-Marke nicht überschreiten.

Titelfoto: TAG24

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