Rekord-Einnahmen durch Raser in Dresden: Rathaus will dritten Super-Blitzer kaufen

Dresden - Blitzlichtgewitter in Dresden ! Mit über 8,7 Millionen Euro spielten die städtischen Blitzer so viele Bußgelder ein wie noch nie. Grund dafür sind die beiden "Shooting-Stars": Die als Anhänger getarnten Super-Blitzer brachten allein schon über zwei Millionen Euro ein. Jetzt will sich das Rathaus einen dritten zulegen.

Aufgepasst: Einer der beiden Super-Blitzer steht aktuell am Uniklinikum in Höhe des Parkhauses an der Pfotenhauer Straße in der Johannstadt. © Thomas Türpe

Im vergangenen Jahr erwischten die 24 stationären Blitzer knapp 77.000 Tempo- und 1600 Rotlicht-Sünder (2024: knapp 84.000 Verstöße). Die Behörden verhängten dafür fast 3,7 Millionen Euro. Das geht aus einer Anfrage an die Verwaltung von CDU-Stadtrat Denny Schneider (33, CDU) hervor.

Hinzu kommen demnach die Einnahmen durch mobile und teilstationäre Anlagen. Die schossen über 112.000 Fotos, kosteten Raser mehr als fünf Millionen Euro.

Allein die beiden Super-Blitzer, die das Ordnungsamt seit April letzten Jahres an regelmäßig wechselnden Standorten einsetzt, lösten 47.000 Mal aus und spielten damit 2,1 Millionen Euro ein. Laut Rathaus kommen sie nahe Schulen, Pflegeheimen oder stark befahrenen Straßen zum Einsatz.

"Die zwei Blitzer-Anhänger wurden für die Laufzeit von vier Jahren zur Miete angeschafft. Die Mietkosten für das Jahr 2025 beliefen sich je Anhänger auf rund 56.000 Euro", teilt der Erste Bürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) mit.