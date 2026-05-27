Neuer Superblitzer wechselt erstmals den Standort: Hier macht er jetzt Kasse
Dresden - Reihenweise fahren die Autos im Berufsverkehr diese zweispurige Straße entlang. Obwohl Tempo 50 gilt, sollten Fahrzeughalter an dieser Stelle Vorsicht walten lassen. Gut getarnt im Gebüsch lauert der Superblitzer.
Auf der Meißner Landstraße (Cotta) stadteinwärts hat die Radarfalle mit dem Kennzeichen "HWI-VE-213" ihr Revier aufgeschlagen. Und erwischt dort regelmäßig Temposünder, wie sich TAG24 bei einer Stippvisite vor Ort überzeugen konnte.
Der Blitzanhänger mit der gewöhnungsbedürftigen Farbe befindet sich vor der Haltestelle Merbitzer Straße und passt sich mit seinem Aussehen der grünen Naturumgebung an.
Ideale Voraussetzungen, um das zu tun, was dieser Superblitzer am besten kann.
Raserfotos schießen und damit die Stadtkasse füllen. Innerhalb eines Jahres soll dank des Blitzer-Frischlings ungefähr ein Millionenbetrag im Rathaus-Säckchen landen.
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In den letzten beiden Wochen führte der scharf geschaltene Blitzer bereits Geschwindigkeitskontrollen auf der Grundstraße durch.
Seine Superblitzer-Kompagnons befanden sich zuletzt am Zelleschen Weg im Dresdner Süden sowie auf der Fetscherstraße nahe dem Uniklinikum.
Titelfoto: TAG24