Kollision in Bühlau: Vorfahrt missachtet, Verursacher verletzt

Dresden - Crash in Dresden-Bühlau ! Am Mittwochnachmittag sind nahe dem UIlersdorfer Platz ein Škoda und ein BMW kollidiert.

Auf der Bautzner Landstraße hatte ein Vorfahrtsverstoß am Mittwochnachmittag einen Unfall zur Folge. © xcitepress/Konrad Höferth

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, geschah der Zusammenstoß kurz vor 17 Uhr auf der Bautzner Landstraße in Höhe der Einmündung zur Großschönauer Straße.

"Es handelte sich um einen Vorfahrtsverstoß", erklärte ein Sprecher. Der Verursacher sei leicht verletzt worden. Weitere Details stünden gegenwärtig noch nicht fest.

Fotos zeigen, dass der silberne Octavia gegen Beifahrerseite der schwarzen Limousine prallte.

Es kam nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Straßenbahnen konnten den Bereich weiterhin passieren.