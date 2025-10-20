 2.313

Rums! Nach diesem Unfall war ihr Urlaub gelaufen

Schwerer Verkehrsunfall in Dresden-Seidnitz! Hausbewohnerin Eva-Maria Werner (75) war zu der Zeit im Urlaub.

Von Jakob Anders

Dresden - Seit Sonntagabend sucht die Polizei Zeugen, die Aussagen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Volvo und einem BMW auf der Dobritzer Straße in Dresden-Seidnitz machen können. Der Unfall endete dabei gegen 20 Uhr an der Haustür von Eva-Maria Werner (75), die zu der Zeit noch im Urlaub war.

Eva-Maria Werner (75) unterbach ihren Urlaub und dankt ihren Nachbarn für die Hilfe nach dem Unfall direkt vor ihrem Haus.  © Thomas Türpe

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Volvo-Fahrer (46) zwischen Winterbergstraße und Bodenbacher Straße überholen, wobei die Fahrzeuge seitlich aneinanderstießen.

Der BMW-Fahrer (43) verlor die Kontrolle über sein Auto: "Er fuhr über eine Verkehrsinsel sowie zwei Verkehrszeichen und kam an einem Hauseingang zum Stehen", berichtet ein Dresdner Polizeisprecher.

Dabei wurde der BMW-Fahrer schwer verletzt, der Volvo-Fahr kam mit leichten Verletzungen davon. Sachschaden: rund 40.000 Euro.

Der Eingang, gegen den der BMW krachte, führt dabei zum Haus von Eva-Maria Werner: "Ich war auf der Burg Hohnstein im Urlaub, als mich die Nachbarn anriefen und sagten, da ist ein Auto gegen dein Haus gefahren", berichtet die Hausbesitzerin bestürzt.

Ein BMW landete nach Kollision mit einem Volvo an der Eingangstür von Eva-Maria Werner.  © xcitepress/Christian Essler
Zum Glück waren keine Nachbarn mit Hund unterwegs, als sich der Unfall ereignete ...  © Thomas Türpe

Vor Ort fand Eva-Maria Werner ein Bild der Zerstörung

Nachbarschaftshilfe wird hier noch großgeschrieben: Ein Nachbar hilft mit seiner Motorsäge.  © Thomas Türpe

Sofort brach Eva-Maria Werner den Urlaub ab, fuhr rund eine Stunde nach Dresden und fand ein Bild der Zerstörung: "Ein Baum steckte im Fenster, Scherben überall auf dem Esszimmerboden, Risse in der Hauswand", klagt die Seniorin.

Am Montagmittag sei der Gutachter vor Ort gewesen: "Ohne meine Nachbarn hätte ich das sicher nicht so gut verkraftet", sagt die Dresdnerin gerührt.

Die Polizei sucht derweil Zeugen, die Aussagen zum Unfall machen können: Tel. 0351/483 22 33.

Titelfoto: Fotomontage: Thomas Türpe

