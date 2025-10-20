Rums! Nach diesem Unfall war ihr Urlaub gelaufen
Dresden - Seit Sonntagabend sucht die Polizei Zeugen, die Aussagen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Volvo und einem BMW auf der Dobritzer Straße in Dresden-Seidnitz machen können. Der Unfall endete dabei gegen 20 Uhr an der Haustür von Eva-Maria Werner (75), die zu der Zeit noch im Urlaub war.
Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Volvo-Fahrer (46) zwischen Winterbergstraße und Bodenbacher Straße überholen, wobei die Fahrzeuge seitlich aneinanderstießen.
Der BMW-Fahrer (43) verlor die Kontrolle über sein Auto: "Er fuhr über eine Verkehrsinsel sowie zwei Verkehrszeichen und kam an einem Hauseingang zum Stehen", berichtet ein Dresdner Polizeisprecher.
Dabei wurde der BMW-Fahrer schwer verletzt, der Volvo-Fahr kam mit leichten Verletzungen davon. Sachschaden: rund 40.000 Euro.
Der Eingang, gegen den der BMW krachte, führt dabei zum Haus von Eva-Maria Werner: "Ich war auf der Burg Hohnstein im Urlaub, als mich die Nachbarn anriefen und sagten, da ist ein Auto gegen dein Haus gefahren", berichtet die Hausbesitzerin bestürzt.
Vor Ort fand Eva-Maria Werner ein Bild der Zerstörung
Sofort brach Eva-Maria Werner den Urlaub ab, fuhr rund eine Stunde nach Dresden und fand ein Bild der Zerstörung: "Ein Baum steckte im Fenster, Scherben überall auf dem Esszimmerboden, Risse in der Hauswand", klagt die Seniorin.
Am Montagmittag sei der Gutachter vor Ort gewesen: "Ohne meine Nachbarn hätte ich das sicher nicht so gut verkraftet", sagt die Dresdnerin gerührt.
Die Polizei sucht derweil Zeugen, die Aussagen zum Unfall machen können: Tel. 0351/483 22 33.
Titelfoto: Fotomontage: Thomas Türpe