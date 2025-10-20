Rums! Nach diesem Unfall war ihr Urlaub gelaufen

Dresden - Seit Sonntagabend sucht die Polizei Zeugen , die Aussagen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Volvo und einem BMW auf der Dobritzer Straße in Dresden-Seidnitz machen können. Der Unfall endete dabei gegen 20 Uhr an der Haustür von Eva-Maria Werner (75), die zu der Zeit noch im Urlaub war.

Eva-Maria Werner (75) unterbach ihren Urlaub und dankt ihren Nachbarn für die Hilfe nach dem Unfall direkt vor ihrem Haus. © Thomas Türpe

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Volvo-Fahrer (46) zwischen Winterbergstraße und Bodenbacher Straße überholen, wobei die Fahrzeuge seitlich aneinanderstießen.

Der BMW-Fahrer (43) verlor die Kontrolle über sein Auto: "Er fuhr über eine Verkehrsinsel sowie zwei Verkehrszeichen und kam an einem Hauseingang zum Stehen", berichtet ein Dresdner Polizeisprecher.

Dabei wurde der BMW-Fahrer schwer verletzt, der Volvo-Fahr kam mit leichten Verletzungen davon. Sachschaden: rund 40.000 Euro.

Der Eingang, gegen den der BMW krachte, führt dabei zum Haus von Eva-Maria Werner: "Ich war auf der Burg Hohnstein im Urlaub, als mich die Nachbarn anriefen und sagten, da ist ein Auto gegen dein Haus gefahren", berichtet die Hausbesitzerin bestürzt.