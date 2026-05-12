Unfall in Dresden: Straßenbahn erfasst Person an Haltestelle Hygienemuseum
Dresden - Diese zersplitterte Scheibe lässt Schlimmes erahnen: Am Dienstag ist eine Straßenbahn-Linie 1 in Dresden an der Haltestelle Deutsches Hygiene-Museum mit einer Person kollidiert.
Gegenüber TAG24 bestätigte die Polizeidirektion Dresden, dass es gegen 16.20 Uhr zu dem Unglück gekommen sei.
Ein Rettungswagen sei vor Ort, so ein Sprecher der Behörde.
Über Geschlecht, Alter der Person sowie die Schwere der Verletzungen lagen zunächst keine Informationen vor.
In jedem Fall mussten die Dresdner Verkehrsbetriebe reagieren. Demnach waren die Linien 1, 2, 9 und 12 unterbrochen.
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Um 17.27 Uhr erklärten die DVB, dass die Unfallaufnahme beendet sei. "Mit Verspätungen ist noch zu rechnen", mahnten sie jedoch.
Titelfoto: Roland Halkasch