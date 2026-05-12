Unfall in Dresden: Straßenbahn erfasst Person an Haltestelle Hygienemuseum

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Am Dienstag ist eine Straßenbahn in Dresden an der Haltestelle Deutsches Hygiene-Museum mit einer Person kollidiert.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Diese zersplitterte Scheibe lässt Schlimmes erahnen: Am Dienstag ist eine Straßenbahn-Linie 1 in Dresden an der Haltestelle Deutsches Hygiene-Museum mit einer Person kollidiert.

Es sieht schlimm aus: Die Frontscheibe der Bahn ist zersplittert. Das Unfallopfer wurde demnach vermutlich schwer getroffen.
Es sieht schlimm aus: Die Frontscheibe der Bahn ist zersplittert. Das Unfallopfer wurde demnach vermutlich schwer getroffen.  © Roland Halkasch

Gegenüber TAG24 bestätigte die Polizeidirektion Dresden, dass es gegen 16.20 Uhr zu dem Unglück gekommen sei.

Ein Rettungswagen sei vor Ort, so ein Sprecher der Behörde.

Über Geschlecht, Alter der Person sowie die Schwere der Verletzungen lagen zunächst keine Informationen vor.

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In jedem Fall mussten die Dresdner Verkehrsbetriebe reagieren. Demnach waren die Linien 1, 2, 9 und 12 unterbrochen.

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Die Linie 1 stand still, wie viele andere auch.
Die Linie 1 stand still, wie viele andere auch.  © privat

Um 17.27 Uhr erklärten die DVB, dass die Unfallaufnahme beendet sei. "Mit Verspätungen ist noch zu rechnen", mahnten sie jedoch.

Titelfoto: Roland Halkasch

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