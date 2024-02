Die besten Ideen für ein Date in Dresden: Action, Romantik oder Entspannung?

Was kann man als Date in Dresden machen? TAG24 liefert die besten Ideen: ✓romantische Orte, ✓Ideen für zwei und ✓außergewöhnliche Erlebnisse.

Von Clara Danneberg

Dresden - Wer ein erstes Date, zweites Treffen oder eine Überraschung für Schatzi plant, hat in Dresden zahlreiche Möglichkeiten. In Sachsens Landeshauptstadt gibt es viele Orte zum Verlieben. Noch mehr Ausflugstipps und Ideen gibt's übrigens im Dresden entdecken: Ratgeber.

Für ein Date in Dresden gibt es viele besondere Möglichkeiten. (Symbolbild) © 123RF/Vadymvdrobot Hat man es endlich geschafft, seine Flamme nach einem Date zu fragen, bleibt nur noch die Frage, was man zu zweit in Dresden machen kann. Ein Date kann mehr sein, als sich beim Essen wie in einem Bewerbungsgespräch gegenüberzusitzen und unzählige Fragen zu stellen. Schließlich soll das ganze aufregend und besonders sein. In Dresden gibt es viele romantische Orte und vielseitige Angebote, die ein Rendezvous zu einem unvergesslichen Erlebnis machen können. Romantische Date-Ideen und Geheimtipps in Dresden präsentiert TAG24 allen Verliebte und jenen, die es womöglich werden wollen.

Die kalte Jahreszeit kann ziemlich einsam sein, weshalb man sich vielleicht umso mehr nach einer warmen Schulter zum Anlehnen sehnt. Hat man sich letztlich für ein Treffen verabredet, steht oft noch eine wichtige Frage im Raum: Was kann man im Winter in Dresden zu zweit machen?

1. Romantische Sehenswürdigkeiten mit Ausblick

Für ein Date in Dresden bietet es sich auch an kalten Tagen an, einfach eine Runde durch die Innenstadt zu laufen und sich währenddessen besser kennenzulernen. Aussichtsplattformen in der Dresdner Altstadt Mögliche Ziele in Dresden für Paare sind die Frauenkirche oder die Kreuzkirche. Beide Kirchen sind nicht nur schöne Bauten, sondern verfügen auch jeweils über eine Aussichtsplattform, von der aus man einen fantastischen Blick über die Stadt Dresden hat. Vor einem Besuch sollte man sich unter frauenkirche-dresden.de oder unter kreuzkirche-dresden.de informieren. Panometer Dresden

Ein ebenso guter Ort für ein Date ist das Panometer Dresden. Der ehemalige Dresdner Gasspeicher zeigt verschiedene 360-Grad-Panorama des Künstlers Yadegar Asisi. Bei den Lichtverhältnissen vor Ort entsteht schnell eine dezente Intimität, die nicht nur das Museumserlebnis unvergesslich macht. Weitere Informationen findest Du auf der Website panometer-dresden.de.

Einen traumhaften Blick über Dresden hat man von der Kuppel der Frauenkirche aus. © dpa/Daniel Schäfer

2. Gemeinsam Dresdens Kulturlandschaft entdecken

In Dresden gibt es viele Museen, Theater und Kulturstätten, die sich als Ort für ein erstes Treffen eignen. Ideal ist ein Museumsbesuch, da man zwar etwas unternimmt bzw. ansieht, sich aber trotzdem noch unterhalten kann. Albertinum Dresden Hat die oder der Angebetete eine künstlerische Ader, dann ist das Albertinum in Dresden die passende Adresse. Die Ausstellung "Kunst von der Romantik bis zur Gegenwart" verläuft sich gut, sodass es selbst bei hohem Besucheraufkommen Momente geben wird, in denen man nur zu zweit vor einem Gemälde steht. Dann kann man in Ruhe über jenes Bild oder Kunst im Allgemeinen diskutieren und sich dabei kennenlernen. Alle Informationen zu dieser Date-Idee findest Du auf der Website albertinum.skd.museum. Deutsches Hygiene Museum Dresden Immer etwas Neues lernt man im Deutschen Hygiene Museum Dresden. In den sieben Themenräumen der Dauerausstellung "Abenteuer Mensch" kann man sich zusammen mit seinem Schwarm auf eine Reise zum eigenen Körper und dem Selbst begeben. Besonders interessant wird es dann im Raum der Sexualitäten, welcher die "Liebe, das Ich und die Vielfalt des Begehrens" thematisiert. Das Wichtigste zum Museum und den aktuellen Sonderausstellungen erfährst Du auf der Website dhmd.de.

Wie das Gegenüber tickt, merkt man beim gemeinsamen Museumsbesuch. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12

Weitere Orte und Ideen für ein Date in Dresden:

3. Spiel, Spaß und Action zu zweit

Möchte man die Aufregung beim ersten Treffen vielleicht durch Adrenalin kompensieren, dann liefert das vielseitige Angebot in Dresden dafür jede Menge Date-Ideen. Escape-Rooms Dresden Für ein erstes Treffen vielleicht etwas gewagt, dafür aber außergewöhnlich ist ein Escape-Room. In Dresden gibt es verschiedene Anbieter, wo man die Räume auch nur zu zweit spielen kann. Wer gleich beim Kennenlernen testen will, wie gut man als Team unter Zeitdruck funktioniert, kann sich dieser Herausforderung stellen. Escape-Rooms in Dresden: The Mission Dresden - Website: mission-dresden.de

Experience Dresden - Website: experience-dresden.com

TeamEscape Dresden - Website: teamescape.com/dresden

AdventureRooms Dresden - Website: adventurerooms.de/dresden Minigolf Gemeinsam Spaß haben und sich dabei gut unterhalten kann man auch beim Minigolf in Dresden. Das Golfen findet bei Schwarzlicht statt, wodurch eine einzigartige Atmosphäre entsteht. Die Anbieter in Dresden sind BLACKLUXX (Website: blackluxx.de) und Glowingrooms (Website: glowingrooms.com/standorte/dresden). Billard Eine lockere Atmosphäre, leckere Drinks und zwanglose Gespräche beim Billard könnten zusammen das perfekte Date in Dresden ergeben. Dafür passende Adressen in Dresden sind z. B. der Grüne Salon von Rosies Amüsierviertel, die Newtown Bar, die GrooveStation, die Bowlingarena Dresden sowie Joe's Billard- und Bowlingcenter. Man sollte aber stets im Hinterkopf behalten, dass es beim Treffen vorrangig darum geht, sein Gegenüber kennenzulernen.

Seinem Gegenüber etwas näher kommen kann man beim Billard in Dresden. (Symbolbild) © 123RF/nd3000

Ist man selbst und/oder das Date gerne kreativ, dann sind die gestalterischen Angebote in Dresden ideal für ein Treffen. Warum nicht mal die Kerzen für das Candle-Light-Dinner selber machen? Beim Kerzenziehen, Bemalen von Keramik oder bei der Herstellung von Seife ist man kreativ beschäftigt und kann sich nebenbei unterhalten, um sich besser kennenzulernen. Kerzen- und Keramikwerkstätten Dresden: Die Kerzenwerkstatt - Website: die-kerzenwerkstatt.de/kerzenziehen

made by you - Website: madebyyou-dresden.de

- Website: madebyyou-dresden.de selbstmal - Website: selbstmal.de

Website: selbstmal.de mal's an - Website: mals-an.de

Gemeinsame Erinnerungen erschafft man beim Keramikbemalen in Dresden. (Symbolbild) © 123RF/cheschhh

5. Sportevents besuchen

Den K-Block im Rudolf-Harbig-Stadion als Ort für das erste Date zu wählen, um sich ein Spiel von der SG Dynamo Dresden anzusehen, kann funktionieren, aber auch missglücken. Für mehr Zweisamkeit empfehlen sich etwas ruhigere Plätze.

Neben Fußball kann man sich in Dresden aber auch Eishockey, Basketball, Handball, Volleyball, Football, Unihockey und Pferderennen anschauen. Einige der Spiele finden in Dresdens Sporthallen statt, sodass man sie auch bei schlechtem Wetter ungestört genießen kann. Wenn der oder die Angebetete zufällig ein Fan der Dresdner Eislöwen, der Dresden Monarchs, dem HC Elbflorenz, den DSC Damen oder einer anderen Mannschaft ist, dann ist ein Date in der Sporthalle auf jeden Fall die perfekte Wahl.

Bei der ganzen Euphorie, die so ein Spiel verursachen kann, sollte man aber seine Begleitung nicht vergessen.

Ein Tipp für ein Date in Dresden ist ein Rendezvous im Stadion der Lieblingsmannschaft. (Symbolbild) © 123RF/xicro

6. Unterhaltsames Abendprogramm in Dresden

Wer überlegt, was man bei einem Date in Sachsens Landeshauptstadt machen könnte, sollte sich die Veranstaltungskalender der Stadt ansehen. Seien es Messen, Konzerte, Theaterstücke, Poetry-Slams, Krimidinner oder Kneipen-Quizze - in Dresden ist immer etwas los. Gemeinsam staunen

Eine Idee für ein Date in Dresden wäre ein gemeinsamer Theaterbesuch. Am besten wählt man ein Theaterstück mit Pause, denn dann kann man sich in dieser unterhalten. Theaterklassiker modern inszeniert, neue Stücke und die Inszenierungen der Bürgerbühne bietet das Staatsschauspiel Dresden (Website: staatsschauspiel-dresden.de). Wer eine glamouröse Show wahlweise mit oder ohne Essen bevorzugt, wird im Spielplan des Carte Blanche Theaters Dresden (Website: carte-blanche-dresden.de) sicherlich fündig. Ebenfalls opulent geht es in der Staatsoperette Dresden (Website: staatsoperette.de) her, die ihre Besucher mit Operetten, Musicals und Revuen in andere Welten entführt.

Zusammen rätseln Beim gemeinsamen Krimidinner kann man ein leckeres Menü genießen und nebenbei überlegen, wie der Fall gelöst werden kann. Zusammen die grauen Gehirnzellen anstrengen kann man auch beim Kneipenquiz. In Dresden gibt es einige Bars, in welchen regelmäßig Quizze stattfinden. Miteinander lachen Einen ähnlichen Humor zu haben, ist eine gute Grundlage für eine Beziehung. Ob man miteinander lachen kann, lässt sich z. B. bei einem Poetry-Slam, einem Kabarett oder einer Komödie herausfinden. Humorvolle Spielstätten und Poetry-Slams in Dresden: Boulevardtheater Dresden - Website: boulevardtheater.de



Die Herkuleskeule - Website: herkuleskeule.de



Comödie Dresden - Website: comoedie-dresden.de



Slamevents - Website: slamevents.de/programm.html

Theaterkahn Dresden - Website: theaterkahn.de/poetry-slam-on-the-docks

Einen glamourösen Abend zu zweit erlebt man bei einer Show im Carte Blanche Theater Dresden. (Symbolbild) © 123RF/fedotovanatoly

An schönen und warmen Tagen bietet es sich an, das Treffen im Freien stattfinden zu lassen. Welche Aktivitäten für (zukünftige) Paare in Dresden besonders romantisch sein können, erfährst Du im Folgenden.

1. Parks und Gärten

Ist das Wetter schön, dann kann man einfach zu zweit spazieren gehen. In Dresden gibt es viele romantische Orte, schöne Parkanlagen, idyllische Gärten und malerische Grünflächen zu entdecken. Großer Garten Im Großen Garten, welcher auch als die grüne Lunge Dresdens bezeichnet wird, gibt es neben den betonierten Hauptachsen viele verzweigte Wege und versteckte Ecken, wo man sich ganz in Ruhe unterhalten kann. Hat man keine Lust zu laufen, dann kann man auch eine Runde mit der Parkeisenbahn drehen oder mit einem Boot über den Carolasee fahren. Ebenfalls empfehlenswert ist ein Abstecher in den Botanischen Garten, welcher an den Großen Garten grenzt. Elbwiesen Eine ebenso schöne Strecke für einen Spaziergang ist der Weg entlang der Elbwiesen. Je nachdem in welche Richtung man läuft, bietet sich ein malerischer Blick auf das Dresdner Elbtal, die Neustadt-Seite oder auch der weltberühmte Canaletto-Blick. Möchte man es besonders romantisch, dann kann man den Rosengarten oder den etwas weiter entfernten Wachwitzer Rhododendronpark oberhalb der Pillnitzer Landstraße ansteuern. Hellerberge Etwas mehr Ruhe und einen guten Blick über Dresden hat man meist an den Aussichtspunkten Hellerblick im Heller bzw. im Dresdner Stadtteil Hellerberge. Will man der Stadt völlig entfliehen, um die Zweisamkeit zu genießen, dann kann man dies mit einer Wanderung in der Dresdner Heide tun. Alaunpark Möchte man sich einfach nur auf eine Wiese setzen, dann ist der Alaunpark in der Dresdner Neustadt die passende Wahl. Im Anschluss könnte man sich dann im Szene-Viertel ein schönes Restaurant oder eine gute Bar suchen. Weitere schöne Orte für einen Spaziergang sind der Hohe Stein in Dresden-Plauen und der Trümmerberg in Friedrichstadt.

Tipp: Packe ein paar Snacks, Getränke und eine Decke für Dein Date und Dich ein. Habt Ihr einen romantischen Ort entdeckt, dann könnt Ihr dort ein Picknick veranstalten.

Bei einem gemeinsamen Spaziergang kann man sich in Ruhe näher kommen. (Symbolbild) © 123RF/rawpixel

2. Zweisamkeit auf der Elbe

An schönen Tagen bringt die Sonne die Gemüter zum Strahlen und die Dresdner Gewässer zum Glitzern. Das sind perfekte Bedingungen für eine romantische Tour auf dem Wasser. In Dresden gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, um auf der Elbe unterwegs zu sein. Eine bequeme und entspannte Option ist es, einen Dampfer der Sächsischen Dampfschifffahrt zu nehmen. Alle Informationen dazu findest Du auf der Website saechsische-dampfschifffahrt.de. Mehr Zweisamkeit hat man, wenn man mit einem Kajak, Kanu oder Tretboot fährt. Man sollte aber bedenken, dass diese Variante auch eine gewisse körperliche Anstrengung erfordert. Entlang der Elbe gibt es mehrere Stellen, die Boote verleihen und geführte Touren anbieten.

Eine Bootsfahrt macht das Date in Dresden besonders romantisch. (Symbolbild) © 123RF/gstockstudio

3. Klettern

Soll die Verabredung richtig aufregend werden, dann begibt man sich am besten in luftige Höhen. Durch gemeinsames Klettern, Hangeln, Schwingen und Balancieren entsteht ein Gefühl von Verbundenheit. Zusätzlich zu den Kletter- und Boulderhallen gibt es in Dresden-Bühlau einen Waldseilpark, der von April bis Oktober geöffnet ist. Alle wichtigen Informationen zum Waldseilpark Dresden-Bühlau gibt's auf der Website waldseilpark-dresden.de. Möchte man hoch hinaus aber nicht selber klettern, dann bietet sich eine Fahrt mit der Seilbahn an. In der historischen Gondel kann man gemeinsam die Aussicht genießen und sich entspannt unterhalten.



Sowohl beim Klettern als auch in einer Beziehung ist gegenseitiges Vertrauen wichtig. (Symbolbild) © 123rf/romanzaiets

4. Erkundungstour durch Dresden

Wie wäre es mit einem Date als Touristen in der eigenen Stadt? In Dresden gibt es zahlreiche Anbieter, die geführte Touren durch die Stadt organisieren. Egal, wie oft man schon durch die Dresdner Innenstadt gelaufen ist, es gibt sicherlich ein paar Fakten, architektonische Details und Besonderheiten, die man noch nicht kennt. Für eine Stadtrundfahrt durch Dresden kann man z. B. eine Kutsche, einen Bus oder eine Rikscha wählen. Besonders stimmungsvoll sind abendliche Führungen, die von einem Nachtwächter durchgeführt werden.

Besonders romantisch ist es, wenn man die Rundfahrt durch Dresden in einer Kutsche macht. © 123RF/verbaska

5. Open-Air-Events

In den Sommermonaten finden in Dresden zahlreiche Veranstaltungen unter freiem Himmel statt, die teilweise sehr romantische Kulissen für ein Date bieten. Dresdner Veranstaltungen im Freien: St. Pauli Ruine - Website: pauliruine.de

Sommertheater der Comödie Dresden im Elbschloss Übigau - Website: comoedie-dresden.de/sommertheater

Filmnächte am Elbufer - Website: dresden.filmnaechte.de

Palais Sommer Dresden - Website: palaissommer.de

Dresdens Veranstaltungen unter freiem Himmel eignen sich gut für eine Verabredung. © DPA/Robert Michael

6. Dresdner Märkte und saisonale Feste

Nutze saisonale Märkte und Feste der Stadt Dresden, um Dich mit Deinem Lieblingsmenschen zu treffen. Es kann sehr romantisch sein, gemeinsam über Märkte zu schlendern, sich Stände anzusehen und angebotene Leckereien zu probieren. Meist gibt es auch ein paar Attraktionen wie ein Riesenrad und eine Fotobox, die das Treffen abrunden. Jährliche Highlights der sächsischen Landeshauptstadt sind der Dresdner Frühlingsmarkt, das Internationale Dixieland Festival Dresden, das Stadtfest Canaletto, das Elbhangfest Dresden, der Dresdner Herbstmarkt und die Dresdner Weihnachtmärkte. Auch ein Besuch der Flohmärkte in Dresden wäre eine Idee für ein Date.

Saisonale Märkte und Feste in Dresden sind gute Gelegenheiten für ein Date. (Symbolbild) © 123RF/nd3000

Romantische Ausflugsziele bei Dresden

Plant man etwas mehr Zeit, als ein paar Stunden mit dem Herzensmenschen zu verbringen, dann empfiehlt sich ein Trip in die Umgebung von Dresden. Von der eindrucksvollen Sächsischen Schweiz über die romantischen Weinberge des Elblands bis hin zu den märchenhaften Schlössern und Burgen Sachsens gibt es im Dresdner Umland viel zu entdecken.

1. Pillnitz

Von Dresden aus mit dem Fahrrad, Bus, Auto, Dampfer oder sogar zu Fuß gut zu erreichen ist Pillnitz. Der einstige Vorort ist mittlerweile ein Stadtteil von Dresden. Ein absoluter Besuchermagnet sind Schloss und Park Pillnitz. In der Parkanlage des Berg- und Wasserpalais befindet sich auch das Kamelienhaus, welches eine der ältesten in Europa befindlichen Kamelien beherbergt. Weitere Highlights sind das Palmenhaus und das Schlossmuseum. Ebenfalls sehr stimmungsvoll kann ein Spaziergang durch die Weinberge oberhalb des Schlosses sein. In diesem Gebiet sind die Weinbergkirche, die Kapelle "Maria am Wege" und die Kirche "Maria am Wasser" zu finden.

Schloss und Park Pillnitz sind ein romantisches Ausflugsziel für Verliebte. © 123RF/uhland38

2. Moritzburg

Eine halbe Stunde Autofahrt von Dresden entfernt liegt die Gemeinde Moritzburg, wo sich das weltberühmte Barockschloss Moritzburg befindet. Die Gegend und das Schloss sind nicht nur in den Wintermonaten, wenn sich dort die Ausstellung zum Kultfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" befindet, einen Besuch wert. Weitere Sehenswürdigkeiten, die man zu zweit in Moritzburg entdecken kann, sind das einzigartige Fasanenschlösschen und der Leuchtturm. Wer Pferde mag, kann eine Führung im Landgestüt Moritzburg mitmachen. Weitere Tiere gibt es im Wildgehege Moritzburg zu sehen.

Wie in einem Märchen fühlt man sich bei einer Erkundungstour durch Moritzburg. © 123RF/jovannig

3. Meißen

Von Dresden aus ist auch die Stadt Meißen gut zu erreichen: z. B. mit dem Zug, Auto, Dampfer oder auch mit dem Fahrrad. Das Highlight der Stadt ist die Albrechtsburg, von der aus man einen wunderbaren Blick über das Elbtal hat. Aber auch die verwinkelten Gassen der Meißner Innenstadt laden zu einem romantischen Spaziergang ein. Berühmt ist Meißen für das Meissener Porzellan, dessen Geschichte man gemeinsam im Porzellan-Museum (Website: porzellan-museum.com) ergründen kann.

Die Albrechtsburg Meißen ragt über das malerische Elbtal hinaus. © 123rf/diadis