25 Jahre "Playmate des Jahrhunderts": Playboy lässt Gitta Saxx erneut hochleben

München - Happy Birthday, Gitta Saxx! 60 Jahre wird das einstige "Playmate des Jahrhunderts" am Mittwoch alt. Auch das Männermagazin selbst lässt die gebürtige Baden-Württembergerin hochleben.

"Im Jahr 2000 kürten Leserinnen und Leser sie zur 'Playmate des Jahrhunderts' – damit wurde Gitta Saxx zu einem der bekanntesten Gesichter des Magazins und in der deutschen Medienlandschaft", erinnert das Magazin.

Das Kult-Blatt präsentiert in der aktuellen Februar-Ausgabe und auf Playboy All Access ein exklusives Best-of mit den besten Bildern der "Mutter aller Playmates" während ihrer " Playboy "-Karriere.

Gitta Saxx (60, l.) und der Chefredakteur des "Playboy Deutschland", Florian Boitin (57), feierten Mitte Juli 2022 gemeinsam den 50. Geburtstag des Männermagazins. (Archiv) © Goran Nitschke / Brauer Photos

"In der aktuellen Februar-Ausgabe spricht sie im Interview mit Chefredakteur Florian Boitin über ihre Karriere und ihren runden Geburtstag und äußert sich offen über die Herausforderungen des Älterwerdens."

Auch in der Zwischenzeit war das Fotomodell, das auch als Fotografin und DJ unterwegs arbeitet, erneut im Blatt zu finden. Sogar auf dem Cover. 2018 zierte sie im Alter von 53 Jahren das Titelblatt des Playboys.

"Was ich besonders an ihr schätze, ist ihre Offenheit, Ehrlichkeit, Bodenständigkeit und diese erfrischende Fröhlichkeit. Was ich für keine Selbstverständlichkeit halte", lobt der Chefredakteur von "Playboy Deutschland", Florian Boitin (57), nicht nur ihre optischen Vorzüge.

Das sechste Jahrzehnt ihres Daseins nun abgeschlossen zu haben, beschäftigt Gitta Saxx natürlich selbst auch, wie sie gegenüber des Männermagazins gesteht.

"Ich müsste lügen, wenn es nicht so wäre. Ich definiere mich ja doch schon viele Jahre, beruflich gesehen, auch über mein Aussehen. Ich fühle mich aber fit und irgendwie alterslos", so die 60-Jährige, die auf das 25-Jahres-Jubiläum des besonderen Titels stolz ist: "Unfassbar, wie schnell die Zeit verging."

Wer genau wissen möchte, was das einstige Jahrhundert-Häschen zu berichten hat, findet das Interview hier: www.playboy.de/women/gitta-saxx-wird-60-interview.