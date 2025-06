11.06.2025 10:20 693 Lio (58) hat Sex im Kitkat-Club: "Ja, ich mach so was auch!"

Wo, wenn nicht in Berlin kann man seine Sexualität so ausleben, wie man möchte. Auch Lio (58) geht "trotz" ihres Alters noch mal so richtig auf.

Von Nico Zeißler

Berlin - Wo, wenn nicht in Berlin kann man seine Sexualität so ausleben, wie man möchte. Doch nicht nur junge Leute, auch Eltern erwachsener Kinder lernen ihren Körper, ihre Wünsche und Gelüste mit Ü50 kennen. Eine von ihnen ist Lio (58), die Sex mit wechselnden Partnern nicht mehr missen möchte. Lio (58) genießt ihr Singleleben. © ZDF/Jonas Schneider Mit einem Harness aus Leder, der um ihren Hals und ihre Brüste gewickelt ist, zwei schwarzen X-en auf ihren Brustwarzen und einer Netzstrumpfhose steht die Berlinerin für die ZDF-Doku "37 Grad" vor der Kamera. Und gleichzeitig für eine Fotografin. Während des Shootings fühle sie sich "total sexy. Und wenn du das fühlst, dann strahlst du das auch aus." Wenig später sucht sich die Projektleiterin bei einem Radiosender ein neues und ähnliches Outfit in einem Fetischladen aus. Sie will es bei ihrem nächsten Besuch im sexpositiven Club "Kitkat" tragen. TV & Shows Schwestern-Showdown bei "Schlag den Star": Geissens krallen sich "Taschengeld" Aus früheren Nächten berichtet sie: "Manche haben Sex auf der Tanzfläche, küssen und berühren sich. Aber ich hab auch schon gesehen, wie da eine Frau einem Mann einen Blowjob gibt." Stolz sagt sie: "Ja, ich mach so was auch." Nie hätte sie gedacht, dass sie einmal an den Punkt kommt, dass ihr derartige Praktiken gefallen. Das Berliner "Kitkat" ist ein bekannter sexpositiver Club. © Paul Zinken/dpa Die Mutter zweier Kinder hätte nie gedacht, einmal so offen zu leben, wie sie es gerade tut. © ZDF/Mathias Fiene Die sexuelle sei auch eine feministische Befreiung für Lio, die zuvor vier Jahre in einer monogamen Ehe gelebt hatte. "Viele Dinge, wo ich mir früher Druck gemacht habe, fallen einfach weg." In der jüngsten Zeit habe sie eine innerliche und vor allem auch äußerliche Veränderung durchlebt. Das wird deutlich, als sich die zweifache Mutter mit ihrer Tochter alte Fotos anschaut. "Das war in Polen, da sehe ich richtig altbacken aus, wie eine Mutti. Ich dachte, ich bin viel moderner. Man sieht auch, dass ich ganz unglücklich bin. Ich dachte, da kommt nichts mehr, für wen soll ich sexuell noch interessant sein?!" TV & Shows Kim sucht ihre leibliche Mutter: Was Julia Leischik und ihr Team aufdecken, ist so traurig Heute datet sie Männer und Frauen, hat meistens beim ersten Treffen Sex. "Ich hätte mir das nie anders vorstellen können, als in einer heteronormativen, monogamen Beziehung." Jetzt fühle sie sich "wahnsinnig frei". Die komplette Doku seht Ihr in der ZDFmediathek.

Titelfoto: Bildmontage: Paul Zinken/dpa ; ZDF/Jonas Schneider