Ärger für Lily Phillips nach Sex-Rekord: Hausbesitzer wussten nichts!

Lily Phillips (23) schaffte es innerhalb von 14 Stunden mit 100 Männern zu schlafen. © Screenshot/Instagram/lilyphillip_s

Beim Drehort handelt es sich um ein circa 1,8 Millionen Euro teures Apartment in einem Londoner Nobelviertel im Stadtteil Notting Hill, wie DailyMail berichtet.

Dieser Ort in einem umgebauten viktorianischen Haus, den sie über die Plattform Airbnb angemietet hatte, sollte Schauplatz für ihr neues OnlyFans-Video werden.

Gebucht werden konnte das Apartment samt privatem Garten für ungefähr 480 Euro pro Nacht - eigentlich nur zum Übernachten. Von den Plänen des Pornosternchens wusste man nichts.

Erst später erfuhren die Besitzer vom Dreh, nicht zuletzt durch den YouTube-Dokumentarfilm "I Slept With 100 Men in One Day", der das Geschehen festhielt.

"Wir wurden jetzt darauf aufmerksam gemacht. Leider wussten wir nichts davon, was sie in der Wohnung getan hatte, und es gab keine Anzeichen von irgendetwas in der Wohnung, als sie sie verließ. Wir haben erst vor ein paar Tagen davon erfahren. Wir haben keinen weiteren Kommentar", erklärte Carol, eine der Hausbesitzerinnen.