Amira Pocher auf 180! Dieser Promi-Papa bringt sie auf die Palme

Seit geraumer Zeit flammt innerhalb einer der bekanntesten Promi-Familien ein regelrechter Zoff.

Die Rede ist von den Ochsenknechts! Besser gesagt: Jimi Blue (32) und Ex-Freundin Yeliz Koc (30).

Die brachte am 2. Oktober 2021 die gemeinsame Tochter Snow Elaine zur Welt. Seither bestimmt die Schauspiel-Familie regelmäßig die Schlagzeilen. Derzeit liegt das allerdings viel weniger an Realitystar Yeliz als an Nachfolgerin Laura-Marie Geissler (23).

Sie soll offenbar maßgeblich für den Kontaktabbruch zwischen Jimi Blue und seiner Tochter sein. Auch für eine krasse Aussage ihres Freundes?

Der sorgte mit der Aussage, sich nicht um das Kind kümmern zu wollen und ein unfreiwilliger Erzeuger zu sein, für absolutes Kopfschütteln bei Gleichgesinnten. Auch bei Zweifach-Mama Amira!