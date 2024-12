Shitstorm für Anne Wünsche: Warum "Socken" ihre Fans so auf die Palme bringen

Berlin - Schluss mit "weil so viele danach gefragt haben". Anne Wünsche (33) hat vor ziemlich genau einem Jahr einen Schnitt gemacht. Statt Influencerin ist der Ex-BTN-Star Unternehmerin. Daran werden ihre rund eine Million Follower tagtäglich erinnert - um sie zu motivieren .

Schon vor wenigen Tagen machte die 33-Jährige auf diese Art der Einnahmequelle aufmerksam bzw. in ihrem Onlinekurs für OnlyFans. Auf der Erotikplattform ist die Wahlberlinerin schon länger aktiv und will das auch ihrer Web-Community schmackhaft machen - für 49 Euro.

Als Beispiele präsentiert sie Kommentare aus einem vorherigen Video, bei dem sich die User tatsächlich dafür interessieren. Was die ehemalige Laiendarstellerin aber nicht zeigt, sind die wütenden Kommentare ihrer Follower.

"Deine Füße könnten dich reich machen!", erklärt die Café-Besitzerin in einem Instagram-Reel. "Der Markt für Fußbilder, getragene Socken und mehr boomt - und es ist viel einfacher, als du denkst."

Nach dem Motto: Was sie kann, kannst auch du schaffen. Man braucht nur die richtige Einstellung, denn gerade im Internet lasse sich viel Geld verdienen. Und sei es durch Socken.

Anne Wünsche versucht ihre Follower immer wieder zu motivieren. © Instagram/Anne Wünsche

Die User sind darüber jedoch nicht besonders glücklich. In den Kommentaren finden sich mehrere wütende Kommentare. Und das in beiden Reels. Der Vorwurf bleibt dabei gleich: Sie macht minderjährigen Followern die Nackedeiplattform schmackhaft.

So könne man sich damit ein Einkommen aufbauen, das für die Miete reicht, "auch ohne dein Gesicht zu zeigen", bemerkt Anne Wünsche.

"Oh Mann, einfach nur grenzwertig, für so was Werbung zu machen" oder "Verkauft euren Körper, damit ihr eure Miete zahlen könnt ... ernsthaft???", sind nur zwei der enttäuschten und wütenden Kommentare.

Kurios: Sie selbst bietet keine getragenen Socken an. Braucht die ehemalige BTN-Darstellerin auch gar nicht. Der Schritt zu OnlyFans hat sich finanziell gesehen mehr als gelohnt. Im Jahr 2022 betrug der Jahresumsatz etwa 1,3 Millionen Euro.