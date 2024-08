Anwohner kämpfen gegen Wohnungsbordell in Leipzig-Plagwitz - mit Erfolg!

Nach wochenlangen Mühen haben sich Anwohner der Nonnenstraße 50 gegen ein Wohnungsbordell in der Nachbarschaft durchgesetzt.

Leipzig - Es war ein Kampf gegen Windmühlen. Zwei Monate nachdem sich die Bewohner eines Gebäudekomplexes in der Nonnenstraße wegen eines Wohnbordells in ihrer Nachbarschaft an die Medien gewandt hatten, scheint sich diese Mühe gelohnt zu haben.

In diesem Wohnhaus in der Nonnenstraße wurde der gewerbsmäßigen Prostitution nachgegangen. Wie die Bewohner der angrenzenden Häuser berichten, rückten an einem Samstag Mitte Juli in der Nonnenstraße plötzlich Umzugswagen an. Das Klingelschild "Frühling" wurde abgekratzt, und von der Internetseite des Betreibers wurde die Wohnung ebenfalls gelöscht. Zuvor hatten die Nachbarn über laute "Arbeitsgeräusche", benutzte Kondome und sturmklingelnde Freier geklagt. Die Hausverwaltung "Argo Residentials GmbH" erklärte gegenüber TAG24, dass man sich mit einem Anwaltsbüro in der Klärung befinde, da das Bordell bei Vermietung nicht erwähnt worden sei. Die Stadt Leipzig hingegen erklärte, dass die gewerbliche Nutzung seitens der Hausverwaltung gestattet wurde. Leipzig Lokal Neue Farbe, neue Funktionen und ein Versprechen: Das können die neuen LVB-Ticketautomaten Nachbarn wandten sich an Kommunalpolitiker und Mitglieder des Bundestages – ohne Erfolg. "Ein Bundestagsabgeordneter wohnt sogar in der Nähe – dieser versprach, sich dem Thema anzunehmen. Dabei ist es auch geblieben", erklärt ein Bewohner. Andere Stadtabgeordnete hätten sich sogar mehr oder weniger auf die Seite der Prostituierten gestellt. "So wären sie wenigstens von der Straße weg, wurde uns gesagt. Dass dies das eigentliche Problem nur hinter verschlossene Türen schiebt, dürfte allen bewusst sein. Wir als Bewohner wurden weitgehend im Regen stehen gelassen", berichtet eine andere Nachbarin.

Bewohner der Nonnenstraße 50 zeigen sich erleichtert