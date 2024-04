Alles was zählt: Sex-Aus bei Imani und ihrem Straftäter

Essen - Sie dreht immer mehr durch! Simone Steinkamp hat sich bei " Alles was zählt " von Kilian Reichenbach einlullen lassen, der geschickt zu seinen Gunsten die Strippen zieht. Bei Ava Grothe und Chiara Nadolny steht eine Hochzeit an und Imani Okana muss sich von ihrer Häftlings-Affäre Tom Matthis verabschieden.

Simone dreht am Rad. © RTL

Chiara (gespielt von Alexandra Fonsatti, 30) erzählt Simone (Tatjana Clasing, 60), dass sie mit Ava (Laura Egger, 35) nach München zieht. Ihre Chefin hat dafür nur Gelächter übrig. "Das ist dir plötzlich wichtiger als Eiskunstlauf?", will die Kaderchefin wissen.

Simone beharrt auf vertraglich festgelegte Verpflichtungen und "kann und werde" Chiara zu diesen zwingen. Im schlimmsten Fall wolle die Kaderchefin sie sogar "auf eine sehr hohe Strafzahlung verklagen".

Die Läuferin ist außer sich. Eigentlich hatte sie gehofft, dass im Gegenzug die Kündigung für die WM-Vierte Leyla (Suri Abbassi, 28) zurückgezogen werden kann.

Chiara müsse ihre Termine wahrnehmen, "so lang du einen rechtsgültigen Vertrag hier hast". Die Athletin lehnt ab.

Und Simone packt sie mit der Hand am Kinn, macht ihr eine unmissverständliche Ansage: "Alles, was du bist, hast du mir zu verdanken, meine Liebe. Ich habe dich von einer drittklassigen Showläuferin zu einer Weltmeisterin gemacht. Ich habe dich wie meine eigene Tochter behandelt. Und so dankst du es mir? Ich war noch nie von einem Menschen so enttäuscht wie von dir."