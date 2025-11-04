"Bachelor in Paradise"-Premiere - und alle hassen SIE: "Ich schwöre dir, ich zerstöre sie"

Koh Samui (Thailand) - Zum sechsten Mal versammeln sich ehemalige Kandidaten aus dem " Bachelor "-Kosmos in einer Villa, um die Liebe zu finden. Und bereits in der ersten neuen " Bachelor in Paradise "-Folge sorgt ein altbekanntes Gesicht für Aufruhr.

Wie auch schon in vorherigen Formaten eckt Mimi (31) mit ihrer konfrontativen Art gerne mal an. © RTL / Frank Beer

Ihr erster Ausflug in die "Bachelor in Paradise"-Welt im Jahr 2022 endete für Mimi (31) mit einer Beziehung. Ob ihr das bei ihrer erneuten Teilnahme wieder gelingt?

Die Zeichen stehen leider nicht so gut. Denn nachdem die anderen Kandidaten bereits einen Tag im Paradies verbringen durften, kommt die 31-Jährige erst später dazu - und eckt sofort an.

Erst kriegt Neuankömmling Erik (31) mit einem "Arschloch"-Spruch sein Fett weg, danach knallt sie Bennett grundlos "Halt's Maul" vor den Latz. Der 29-Jährige ist not amused: "Ich fand's asozial."

Musti (31), der Mimi sofort als "komisch, cringe und respektlos" wahrnimmt, und andere Zuhörer springen für Bennett in die Bresche und empfehlen der Kölnerin einen netteren Umgangston. Die zeigt sich nicht besonders einsichtig - "Wer hat euch denn 'nen Stock in den Arsch gesteckt? Halt die Fresse, Alter, ich pack’ nochmal einen drauf." - und schiebt die Sprüche auf ihren "Humor".

So richtig lustig scheint das neben ihr aber nur einer zu finden: Devin (29), der sich Mimi ins Paradies gewünscht hatte und auf ihre "Dirty Vibes" steht. Blöd nur, dass er bereits mit Janine Christin angebandelt hat, die Mimi als große Konkurrenz sieht. "Ich schwöre dir, ich zerstöre sie", markiert die 30-Jährige ihr Revier. "Mich möchtest du nicht als deine Feindin haben."