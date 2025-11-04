"Bachelor in Paradise"-Premiere - und alle hassen SIE: "Ich schwöre dir, ich zerstöre sie"
Koh Samui (Thailand) - Zum sechsten Mal versammeln sich ehemalige Kandidaten aus dem "Bachelor"-Kosmos in einer Villa, um die Liebe zu finden. Und bereits in der ersten neuen "Bachelor in Paradise"-Folge sorgt ein altbekanntes Gesicht für Aufruhr.
Ihr erster Ausflug in die "Bachelor in Paradise"-Welt im Jahr 2022 endete für Mimi (31) mit einer Beziehung. Ob ihr das bei ihrer erneuten Teilnahme wieder gelingt?
Die Zeichen stehen leider nicht so gut. Denn nachdem die anderen Kandidaten bereits einen Tag im Paradies verbringen durften, kommt die 31-Jährige erst später dazu - und eckt sofort an.
Erst kriegt Neuankömmling Erik (31) mit einem "Arschloch"-Spruch sein Fett weg, danach knallt sie Bennett grundlos "Halt's Maul" vor den Latz. Der 29-Jährige ist not amused: "Ich fand's asozial."
Musti (31), der Mimi sofort als "komisch, cringe und respektlos" wahrnimmt, und andere Zuhörer springen für Bennett in die Bresche und empfehlen der Kölnerin einen netteren Umgangston. Die zeigt sich nicht besonders einsichtig - "Wer hat euch denn 'nen Stock in den Arsch gesteckt? Halt die Fresse, Alter, ich pack’ nochmal einen drauf." - und schiebt die Sprüche auf ihren "Humor".
So richtig lustig scheint das neben ihr aber nur einer zu finden: Devin (29), der sich Mimi ins Paradies gewünscht hatte und auf ihre "Dirty Vibes" steht. Blöd nur, dass er bereits mit Janine Christin angebandelt hat, die Mimi als große Konkurrenz sieht. "Ich schwöre dir, ich zerstöre sie", markiert die 30-Jährige ihr Revier. "Mich möchtest du nicht als deine Feindin haben."
Bachelor in Paradise: Neuankömmlinge Mimi und Erik sorgen für Ärger
Nicht nur bei Mimi, sondern auch bei Erik gibt es allerdings Reibungen. Eigentlich waren er und Jan (35) gut befreundet gewesen - bis zu einem schicksalhaften Wochenende einige Monate vor "BiP"-Drehbeginn. Seitdem herrscht Eiszeit.
Erik habe sich nämlich ausgerechnet Jans "Kryptonit"-Frau geschnappt, welche er damals eigentlich habe "wegheiraten" wollen: "Ich war schon sehr verliebt in die Frau." Nach dem Vertrauensbruch habe Jan die Freundschaft dann sofort beendet.
So richtig schien Erik aber nie über Jans starke Gefühle aufgeklärt worden zu sein: "In keiner Welt hätte ich das durchgezogen, wenn ich das Ausmaß gewusst hätte", versichert er seinem ehemaligen Kumpel nach einer eisigen Begrüßung im Paradies. "Ich hätte die Situation vielleicht aber auch besser lesen müssen."
Jan scheint die Entschuldigung vorerst anzunehmen. Ob das Thema damit aber wirklich endgültig gegessen ist, wird sich im Laufe der Staffel noch zeigen.
Titelfoto: RTL / Frank Beer