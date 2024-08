Sachsen-Camper Christine und Hannes: "Wir haben noch keinen Rentner-Sex!"

Christine (73) und Hannes (71) reisten erstmals vor 27 Jahren auf den Campingplatz "Marina di Venezia". © RTLZWEI

Guten Morgen vom Campingplatz Marina di Venezia, dem größten Europas! Christine und Hannes erwachen in ihren Einzelbetten im Wohnwagen und zum Start in den Tag an der italienischen Adria wird erst mal ein Kreuzworträtsel gelöst.

Schnell kommt das Ehepaar, das sich seit 53 Jahren kennt, auf ein schlüpfriges Thema. "Im Alter lässt's ja mitunter viel nach. Man muss auch nicht jeden Tag zusammen ins Bett kriechen, aber es klappt noch", bestätigt die Freitalerin. Hannes ergänzt: "Wir haben noch keinen Rentner-Sex!"

So gern würden die Senioren eine Gondelfahrt im nahe gelegenen Venedig erleben, doch die ist den beiden zu teuer. Wenn Christine wüsste ...

Denn statt Brötchen zu holen, wie er es seiner Frau ankündigt, kümmert sich der 71-Jährige um die Buchung einer Gondelfahrt. Dabei hört er, was er nicht hören wollte: 200 Euro soll er für 30 Minuten bezahlen. "Ich hatte mit 150 Euro gerechnet, aber ich tu’ es akzeptieren."