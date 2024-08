Cora Schumacher will keinen Frieden mit Ralf! Droht jetzt der familiäre Super-GAU?

Cora Schumacher will in Zukunft einfach nur in Ruhe gelassen, nicht weiter mit den Streitigkeiten um Ex-Mann Ralf in Verbindung gebracht werden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher

Die Rennfahrerin und ehemalige Boxen-Bekanntschaft der Formel 1 hatte zuletzt häufiger geäußert, sich in Zukunft ganz neu zu positionieren.

In erster Linie will sie mit dem Namen "Schumacher" Schluss machen, sich damit weiter von ihrem Ex distanzieren. Auch ihr pikanter OnlyFans-Account soll Mitte September endgültig eingestampft und in die Mottenkiste gepackt werden.

Jetzt scheint ein neuer in den Medien kursierender Bericht das Gemüt der Rheinländerin zu erhitzen. Auf den Screenshot einer Titelseite - es geht um vermeintlichen Frieden mit Ex Ralf - reagierte die Kurzzeit-Dschungelcamperin ziemlich deutlich.

"Nein! Ich möchte einfach nur meine Ruhe und meinen Frieden finden", schreibt die einstige Affäre von Oliver Pocher (46).