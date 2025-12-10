Drama um deutschen Star: Biathletin bricht am Anstieg zusammen und muss ins Krankenhaus
Obertilliach (Österreich) - Die schlechten Nachrichten im deutschen Biathlon-Team reißen einfach nicht ab: Nachdem bekannt wurde, dass Star-Läuferin Franziska Preuß (31) an Corona und Influenza leidet, enthüllte ein Teamkollege jetzt ein Drama.
Denn während die A-Mannschaft im schwedischen Östersund um Weltcup-Punkte kämpfte, spielten sich im zweitklassigen IBU-Cup im österreichischen Obertilliach beängstigende Szenen ab.
Dort kollabierte die deutsche Läuferin Johanna Puff beim Verfolgungswettbewerb. In den Ergebnislisten war die 23-Jährige nur mit "DNF" (did not finish) vermerkt. Weder sie noch der Verband äußerten sich zum Grund ihres Ausfalls.
Doch nun gab ihn Biathlet David Zobel (29), der am ersten Wochenende ebenfalls den Sprung ins Weltcup-Team verpasste, preis. "Johanna ist an einem Anstieg kollabiert und musste ins Krankenhaus abtransportiert werden", berichtete er im Podcast "Extrarunde".
Nach eingehenden Untersuchungen sei sie allerdings wieder aus der Klinik entlassen worden und habe sich auf den Heimweg machen können. Dennoch steckte allen Beteiligten der Schock in den Gliedern.
Biathlon: Deutsches Damen-Team von Krankheiten gebeutelt
Generell wurde das deutsche Damenteam zuletzt von zahlreichen Infekten eingeholt. Neben Preuß fiel in Östersund auch Selina Grotian (21) aus, die aufgrund einer Erkrankung den Verfolgungswettbewerb verpasste.
Ob Puff für das nächste Wochenende schon wieder fit wird, ist fraglich. Zobel gab aber leichte Entwarnung. "Es geht ihr so weit gut, hat der Physio gesagt", erklärte der Biathlet im Podcast.
In Obertilliach lief es für Puff alles andere als gut, denn vor ihrem Kollaps landete sie im ersten Sprint auf Rang 50 trotz nur zwei Schießfehlern und im zweiten Sprint trotz nur eines Fehlers auf Rang 46.
Ob die mäßigen Leistungen dem Fakt geschuldet waren, dass die 23-Jährige bereits gesundheitlich angeschlagen war, ist unklar.
Kurz nachdem bekannt wurde, dass sie nicht für den Weltcup nominiert ist, hatte sie sich auf Instagram zu Wort gemeldet und von einem "Katastrophenjahr" gesprochen. Ursprünglich wurde Puff nicht einmal für den IBU-Cup nominiert, doch aufgrund eines Ausfalls im deutschen Team konnte sie antreten.
Dabei kam es dann in ihrem dritten Rennen zum Kollaps. Immer wieder hatte die Rosenheimerin in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Hoffentlich geht es ihr bald besser, damit sie ihre großen Ziele weiter verfolgen kann.
